Setmana del Llibre en Català 2023: tot el programa al Moll de la Fusta

Setmana del Llibre en Català: dates, horaris i on es fa

Activitats de la Setmana del Llibre en Català

Acte inaugural de la Setmana, amb el pregó del Premi d’Honor de les Lletres catalanes 2023, Josep Piera.

Activitats per a joves: el matí del diumenge 10, hi haurà dues presentacions, la de la col·lecció Brunzits, de Columna, i la del segell Elàstic Llibres; mentre que la tarda del divendres 15, tindrà lloc la tarda jove, amb una taula sobre feminisme, un acte dedicat a Mercè Rodoreda, una taula dedicada al talent jove i una “batalla de llibres”.

Activitats per a tota la família: hi haurà un total de 83 activitats per a les famílies amb infants, amb la presència de l'Elèctrica Dharma, El Pot Petit, Pilarin Bayés, Míriam Tirado, Anna Llenas, Cinta Arasa, Joan Turu, Màrius Serra, Jaume Copons i Liliana Fortuny, Elisenda Roca i Martí Gironell. També es farà una trobada de geganters i una exhibició castellera dels Castellers de Sants.

Es presentaran 125 novetats editorials d’adults, joves i infantils.

31 FAM i Bounce Twice improvisaran rèpliques originals a una selecció de poemes del Rector de Vallfogona i Josep Vallverdú, dos a l'espai dedicat als dos autors commemorats aquest 2023.

Firmes de l’escriptora sueca Karin Smirnoff, escollida per a continuar les novel·les de la sèrie Millenium, de Stieg Larsson; l’autora coreana Han Kang; el britànic Roger Griffin, expert en feixisme, i l’holandès Rob Riemenn, amb el seu nou llibre L’art d’esdevenir humà. Quatre estudis.

Gravació de pòdcasts culturals enfocats al món del llibre a l’Off Setmana, com Tàndem i Mentrimentres.

Concerts musicals de Joan Isaac, Freddi Jazz Band i Roger Mas.



Itineraris literaris

Laarriba al Moll de la Fusta aquest divendres i fins al 17 de setembre en la seva 41a edició. Serà el punt de trobada de lectors, editors, il·lustradors, institucions i curiosos, que podran accedir a una extensa oferta de literatura en català. A més, s'hi desplegaran activitats complementàries per a tota la família.La Setmana del Llibre en Català se celebra ala partir d'aquest, de 17:00 hores a 20:30 hores, i fins al. Del 9 al 16, estarà obert al públic des de les 11:00 hores i fins a les 20:30, mentre que el dia de la clausura, el tancament serà a les 14:00 hores.Elde la Setmana del Llibre en Català és extens i, a banda de la venda i la signatura de llibres, ofereix múltiples opcions. Entre el 8 i el 17 de novembre, el Moll de la Fusta serà l'escenari d'exposicions, recitals, contacontes, tallers i actes de tota mena. Per això, es desplegaran quatre escenaris per on passaran personalitats de la literatura i la cultura catalana. Aquestes són algunes de lesSi bé, un dels principals atractius de la Setmana del Llibre en Català són els. Enguany, n'hi haurà, que recorreran els escenaris de tot Catalunya on es desenvolupen les novel·les. Aniran a càrrec d’autors com