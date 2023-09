La Diada 2023, en directe: tots els actes polítics i institucionals de l'11 de setembre a Catalunya

Des de fa uns anys, sobretot després del cicle àlgid del procés, les enquestes que demanen sobre la independència coincideixen en el fet que el rebuig a aquesta ha tornat a prendre la davantera entre la ciutadania. Molt en concret, el principal baròmetre de referència del país, el del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), així ho assenyalaria, fins al punt que, en l'últim elaborat, aquells que responien que no volien la independència superaven per deu punts als del "sí", el juny passat.



El cert és que aquesta no és l'única pregunta que fa referència a aquesta qüestió, sinó que cada baròmetre en té, com a mínim, dues més. La primera, que es fa des de fa molt de temps, demana per l'encaix preferit amb l'Estat, posant sobre la taula la independència, però també l'estat federat, la comunitat autònoma o una mera regió d'Espanya. En aquest cas, l'estat independent és l'opció més citada, tot i que lluny de la majoria i amb menys suport que el "sí" en l'opció binària. Això es deu a que, quan s'han de mullar exclusivament entre aquestes dues opcions, una quantitat rellevant de federalistes es decanten per l'afirmativa.