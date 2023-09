​L'estiu més càlid de la història: «El col·lapse climàtic ha començat»

Els rècords de l'estiu 2023 Rècord de temperatura diària atmosfera: 17,09 ºC* - 6 de juliol (supera els 16,80 ºC - 13 d'agost de 2016)



Rècord de temperatura mensual atmosfera: 16,95 ºC - juliol 2023 (supera els 16,62 ºC - juliol 2019)



Rècord de Temperatura estacional: 16,77 ºC - estiu 2023 (supera els 16,48 - estiu 2019)



*17,23 ºC, segons la NOAA nord-americana

Our planet has just endured the hottest summer on record.



Climate breakdown has begun.



