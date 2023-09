Cop al model Colau: la justícia ordena desfer l'eix verd de Consell de Cent

Cop al. Un jutjat contenciós-administratiu de Barcelona ha revocat l'aprovació de l'anomenat eix verd deen considerar que per tirar-lo endavant s'havia d'aprovar una modificació urbanística del(PGM) i no només una llicència d'obres ordinàries.D'aquesta manera, dona la raó ala Unió d'Eixos Comercials i Turístics, i condemna el consistori "a retornar les actuacions en l'estat que es trobaven amb anterioritat a la seva aprovació". En tot cas, la sentència no és ferma .

Sentència contra l'Eix Verd de Consell de Cent by edicio naciodigital on Scribd