Programa de la Mercè 2023: guia de la festa major de Barcelona

Quan comencen les festes de la Mercè?

Pregó de la Mercè

Piromusical de la Mercè

La festa decada vegada s'apropa més a. Amb un cartell on s'il·lustra un castell que combina personatges imaginaris i reals i homenatja personalitats reconegudes, arriba la festa major de Barcelona. Durant una setmana la capital catalana està de celebració en diferents espais públics de la ciutat.El dia de la Mercè, com sempre, és el. Les festes, però, començaran el pròxim divendres 22 de setembre, se celebraran durant tot el cap de setmana, i s’allargaran fins dilluns 25 de setembre.La protagonista del pregó serà l'escriptora(Beni Sidel, 1979). Serà l’encarregada de fer el discurs d'inici de les festes de la Mercè 2023 en un acte al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona el 22 de setembre. Instal·lada ades dels 8 anys, El Hachmi compta amb una obra literària amb ficció i assaig carregada d’experiències pròpies i de les tensions i contradiccions socials del món.Més d'un centenar d', la majoria d'ells catalans, però també n'hi ha de fins a 11 països diferents, pujaran als escenaris entre el 22 i el 25 de setembre. Faran concerts gratuïts per a tothom a l'espai públic de la ciutat. Els escenaris del, eli els'ompliran de música del moment per celebrar la festivitat.Lade la Mercè arriba a la seva 45a edició. Aquest 2023 la prova se celebrarà amb el recorregut i les dates tradicionals, però també incorpora alguna novetat. Tant en la logística de la cursa com per l'estrena de noves categories. Ja s'hi han inscrit més de 1000 persones. Enguany, tot el que es recapti en inscripcions per la cursa de la Mercè, es destinarà a l’, una entitat centrada en lesque pretén erradicar la desigualtat i abús que generen la violència i la discriminació.Les festes de la capital catalana es tancarà, com és habitual, amb el. Se celebrarà el dilluns 25 de setembre a l'a partir de les 22 hores i el Sónar posarà la música per commemorar el 30è aniversari del festival. L'espectacle durarà aproximadament uns 25 minuts i s'escoltaran diverses cançons que volen resumir les tres dècades d'aquest festival.

Altres notícies que et poden interessar