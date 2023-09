Fins quan es pot cobrar la Grossa de la Diada

On es paguen els premis?

En el cas de cobrar fins a 120 euros , es pot cobrar el premi en qualsevol establiment de loteria o qualsevol altre local on es permeti vendre-la: bars, restaurants, estancs...

Els premis d'entre 120 euros i 150.000 euros es poden cobrar a qualsevol oficina de CaixaBank (també des del compte) o a l'Oficina d'Atenció, Informació i Pagament de Premis de Loteries de Catalunya, situat al carrer Enric Granados nº33 de Barcelona.

Has aconseguit més de 150.000 euros? Pots fer servir el mateix procediment, o a l'oficina o a CaixaBank.

En el cas d'arribar a guanyar fins a 600 euros , tot l'import es dipositarà al moneder de Loteries de Catalunya. En el cas de voler traspassar-los al compte bancari, es podrà fer sense problemes, però no serà de manera immediata. Tot dependrà de l'entitat bancària que tingui cada usuari.

Si el teu premi supera els 600 euros, s'abonarà de manera directa al compte bancari. Com passa en l'anterior categoria, pot ser que no arribi de manera immediata.

Elés el primer premi de la. El número guardonat de la sèrie 29 s'endurà fins ad'euros. La resta de bitllets del mateix número premiat aconseguirancadascun d'ells. Pel que fa al segon premi, el número premiat és el. Cada butlleta premiada s'endurà fins aeuros cadascuna.Heu d'anar amb compte:per comprovar si has guanyat i per bescanviar el premi a través de qualsevol dels mètodes disponibles de què disposa el sorteig i Loteries de Catalunya. Fins llavors, tens temps.Hi ha dues opcions per cobrar els premis de laque es determinaran per l'import guanyat (en el cas de guanyar, òbviament) en el sorteig.Com explicàvem abans, en el cas que, les opcions són dues en conseqüència als diners del premi que hagis aconseguit.