Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La futbolistaha formalitzat la denúncia contrapel petó forçat durant la celebració del, segons ha avançat eldiario.es i ha confirmat. La jugadora va comparèixer dimarts a la seu de la Fiscalia General de l'Estat, davant la tinent fiscal de l', el pas previ perquè el ministeri públic interposi una querella contra el president suspès de la(RFEF). L'Audiència Nacional és l'òrgan competent per veure el cas, perquè el delicte l'hauria comès un ciutadà espanyol en territori estranger, on es disputava la final del Mundial.El passat 28 d'agost, la tinent fiscal va dirigir-se a la futbolista per si tenia intenció de denunciar els fets, un pas que Hermoso ha fet aquest dimarts. La Fiscalia presentarà la querella "". Els fiscals veuen indicis d'un delicte d'agressió sexual després d'analitzar fins a sis denúncies presentades i després del comunicat d'Hermoso, en què va deixar clar que no va ser un petó consentit. Rubiales, per la seva banda, insisteix que va ser un "gest" que es va fer de mutu acord i assegura que defensarà la seva innocència. Per ara, ha estat apartat del càrrec de manera cautelar per ladurant 90 dies.A banda de la via penal que comença a agafar forma, hi ha obert un expedient sancionador contra Rubiales al(TAE). El govern espanyol esperava poder apartar-lo del càrrec a través del(CSE), però el TAE ha obert un procés sancionador contra ell per una infracció "greu", no "molt greu". Això impedeix que el CSE, que depèn del govern espanyol, actuï i l'aparti de manera cautelar. La RFEF, per la seva banda, ha deixat Luis Rubiales sense sou ni cotxe oficial en aplicació de la suspensió provisional de tres mesos que li ha aplicat la FIFA. El cas ja ha tingut conseqüències. El seleccionador espanyol Jorge Vilda, afí a Rubiales, ha estat destituït i el relleu l'ha agafat la seva número dos al cos tècnic, Montse Tomé. La Federació, que finalment s'ha desmarcat del comportament del seu president, confia poder reconduir la situació amb les futbolistes, que dubten que amb el canvi de seleccionador n'hi hagi prou per tornar a jugar.