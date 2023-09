Registrada la reforma del reglament per facilitar l'ús del català al Congrés

Mostra el teu compromís amb Nació.

Els grups parlamentaris delhan registrat aquest dimecres unade reforma deldeldels Diputats pera la cambra baixa. La reforma ha estat negociada amb, tot i que la formació liderada a Madrid per Míriam Nogueras no el signa. En tot cas,a un ple que previsiblement tindrà lloc el. D'aquesta manera, l'ús del català, el basc i el gallec ja estarà garantit, mitjançant traducció simultània, al ple d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que tindrà lloc els dies 26 i 27 de setembre.L'acord modifica l'apartat 2 de l'article 70 del reglament del Congrés perquè estableixi que elspodranque tinguin caràcter oficial a alguna comunitat autònoma d'acord amb la Constitució i el corresponent Estatut d'Autonomia".També introdueix un apartat nou a l'article 6 que estipula ara que els diputats "tenen dret a, incloses les intervencions orals i la presentació d'escrits, qualsevol de lesque tinguin caràcter d'a alguna comunitat autònoma".Per fer-ho possible, modifica l'apartat 1 de l'article 60 i dicta quede totes les llengües que tinguin caràcter oficial a alguna comunitat autònoma d'acord amb la Constitució i el corresponent Estatut d'Autonomia". Els diputats també podran presentar escrits al Registre del Congrés en qualsevol llengua de caràcter oficial, però "en el cas de no utilitzar el castellà, podrà acompanyar-se d'una traducció en aquesta llengua".La reforma també modifica l'article 96 per deixar regulat que elde sessionsíntegrament totes les intervencions que no tinguin caràcter secret "tant en la llengua en què s'hagin pronunciat com en castellà". I pel que fa a les sessions secretes, s'aixecarà acta taquigràfica "tant en la llengua en què s'hagin pronunciat com en castellà". Val el mateix per al Butlletí Oficial de les Corts, que recollirà totes les iniciatives presentades "a més d'en castellà, en la llengua oficial corresponent".La proposició deixa en mans de ladel Congrés la potestat "d'i els mitjans per dur a terme l'aplicació pràctica d'aquesta reforma reglamentària".Pel que fa únicament a la presentació de documents i escrits, estableix un període de sis mesos de transició per adaptar els serveis de la cambra. "Durant aquest període, els diputats i diputades que presentin els seus escrits en qualsevol llengua oficial que no sigui el castellà hauran d'acompanyar-los d'una traducció en aquesta llengua".La reformaperquè estableix que es podran fer discursos utilitzant les llengües que tinguin "caràcter oficial a alguna comunitat autònoma d'acord amb la constitució i el corresponent Estatut d'Autonomia", que en el cas de Catalunya recull l'aranès com a "oficial a Catalunya".La proposició de llei se sotmetrà la mesa del Congrés de dimarts vinent i anirà al ple de la setmana següent, el 19 de setembre. Els grups signants han demanat que es tramiti per lectura única, de manera queLa reforma és fruit de les negociacions delamb les formacionsper a la investidura de Francina Armengol com a presidenta del Congrés dels Diputats, i previsiblement s'aprovarà amb els 178 vots que van fer possible la conformació de la mesa del Congrés.En les últimes setmanes els socialistes han mantingut una negociació ambi Junts que va permetre als republicans ultimar un acord el passat divendres, tot i que el text final ha patit modificacions fruit de les converses amb, imprescindible per a la seva aprovació. D'aquesta manera es compleix una de les promeses que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, va fer un cop elegida. L'objectiu d'Armengol ha estat que el sistema funcioni durant la investidura de Feijóo i que alhora sigui garantista per evitar impugnacions del PP i de Vox.