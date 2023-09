Catalunya va destinar més de 800.000 euros públics a espectacles taurins el 2019, segons entitats animalistes

Segons la investigació, que ha partit de la Llei de Transparència -a través del web de cada consistori- per obtenir les dades, l'ajuntament català que l'any 2019 va gastar més diners per habitant va ser Alfara de Carles, al Baix Ebre, amb 376 veïns. Va dedicar 39.000 euros per organitzar 11 festes. D'altra banda, el municipi que va gastar més en correbous va ser la Ràpita, al Montsià, amb 68.658 euros en 20 festes per a una població de 14.931 habitants.



Dificultats per obtenir les dades

Les entitats animalisteshan denunciat que Catalunya va destinarl'any 2019. La xifra l'han obtingut en el marc d'un estudi anomenat, que investiga el finançament públic de les celebracions popular amb braus a l'Estat. Així, segons aquesta investigació(el 3% del total) van organitzar 450 actes d'aquest tipus aquell any. Pel que fa a la tipologia de festes, 130 toros van ser embolats a 17 municipis de les. A banda, 14 dels 28 municipis taurins van fer almenys una festa de toro encordat aquell any, amb 46 esdeveniments en total.Les dues entitats calculen que(el 22%) van celebrar festes amb toros i estimen enlesque van rebre, un 1,9% dels quals destinats a Catalunya. I és que l'estudi determina que Catalunya és una de les regions amb menys tradició taurina del conjunt de l'Estat. Del 3% de municipis que organitzen festes populars amb braus,, a les zones limítrofes amb Castelló i Terol.