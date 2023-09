Un grup saudí compra el 9,9% de Telefónica i passa a ser el seu màxim accionista

Mostra el teu compromís amb Nació.

STC Group,, ha adquirit una participació delper un import total de 2.100 milions d'euros, segons ha informat aquest mateix dimarts a la nit en un comunicat.La inversió s'ha fet mitjançant l'adquisició d'accions representatives del 4,9% del capital social de la companyia i d'instruments financers que confereixen una exposició econòmica sobre un altre 5% del capital social de Telefónica. Així, STC Group tindrà els drets de vot corresponents a aquest 5,0% a través de la liquidació física dels referits instruments financers després de l'obtenció de les autoritzacions reguladores necessàries.Des de l'operador saudita han aclarit que. "Es tracta d'una gran oportunitat d'inversió que ens permet utilitzar el nostre sòlid balanç i mantenir alhora la nostra atractiva política de dividends", han apuntat. A més a més, segons han ressaltat, aquesta adquisició representa "una altra fita important" en la sevai creixement, i reflecteix la confiança en el creixement sostenible i el potencial alcista de Telefónica.Com a part d'aquesta estratègia de creixement, STC ha realitzat una sèrie d'inversions en el sector de la informació, la comunicació i la tecnologia, tant a l'Aràbia Saudita com a l'estranger, sent la més recent l'adquisició per la seva filial Tawal dels actius de torres de telecomunicacions de United Group a Bulgària, Croàcia i Eslovènia.El president de STC Group,, ha comentat que la seva companyia comparteix moltes similituds amb Telefónica. "Aquesta valuosa inversió a llarg termini de STC Group està alineada amb la nostra estratègia de creixement, segons la qual invertim en sectors com la tecnologia i la infraestructura digital en", ha defensat.