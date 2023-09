Serveis mínims per la vaga del primer dia de curs: un docent per cada tres aules

Mostra el teu compromís amb Nació.

Elha fixat els serveis mínims per a la vaga d'aquest dimecres als centres educatius. En concret, hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu per cada centre i un docent per cada tres aules a infantil, primària i secundària. Als centres d'educació especial i les llars d'infants, els serveis mínims seran del 50%.En el cas del personal de menjador, esbarjo, cuina, acollida, extraescolars i del servei d'atenció als alumnes amb necessitats especials, també hi haurà d'haver almenys la meitat del personal. En el complex educatiu de Tarragona s’estableix el 50% del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i el manteniment del servei habitual en infermeria i vigilància.Els sindicats tenen sobre la taula una sèrie de demandes., sindicat majoritari a l'educació, revertir les retallades de 2010 i recuperar els sexennis que cobren els docents cada sis anys, que estan endarrerits i ha suposat una pèrdua retributiva. Aquesta mesura té un cost d'uns 48 milions d'euros. També la reducció de dues hores lectives als professors majors de 55 anys, que tindria un cost de prop de 40 milions d'euros. Ara, els docents s'han de quedar al centre i, a la pràctica, els sindicats diuen que no suposa una reducció d'hores.Una altra petició és l'. Que el professorat de Formació Professional que no s'ha integrat al cos de professors de secundària, però que fa la mateixa feina, cobri el mateix que els professors de secundària a través d'un complement. També un pacte d'estabilitat per als interins que fa més de tres anys que treballen. La consellera Simó ha refermat el compromís en revertir les retallades, però ha demanat temps per tenir clars els "escenaris pressupostaris".