​Catalunya viu un dels quatre estius més càlids de la història

Les dades certifiquen les percepcions: Catalunya ha tornat a viure un. Concretament, al conjunt del país, es considera entre elsi en moltes zones només ha estat superat pels. A més, ha suposat assolir el rècord de temperatura més alta mai registrada (45,4 ºC a Figueres) i el dia més calorós a Barcelona (34,1 °C de mitjana a l'Observatori Fabra).La temperatura mitjana de l’estiu de 2023 ha estat superior a la mitjana del període 1991-2020 a tot Catalunya. L'anomalia s'ha situat entre, amb màxims de fins als + 2,5 °C a l’Alt Empordà. De fet, aquesta comarca va concentrar els valors més extrems el 18 de juliol, dia que es va rebentar l'anterior rècord de temperatura (43,8 ºC) arribant-se a superar el llindar dels 45 graus.L’estació va començar amb un, especialment al litoral i prelitoral, però el pas de diversos fronts va mantenir la temperatura a ratlla. Entre el 25 i el 27 es va produir la primera calorada, amb valors per sobre dels 35 °C a Ponent, punts de la Catalunya Central i vall de l'Ebre, així com el primer valor de 40 graus (40,9 °C a Vinebre).Al juliol va predominar la circulació zonal (de l’oest) i una massa d’aire càlida tropical va afectar la conca de la Mediterrània, resultant un mes especialment càlid, sobretot a les comarques del nord-est. Del 8 al 12 de juliol es va superar puntualment els 40 ºC a Ponent, però la gran calorada va arribar entre el 17 i el 21, amb elsa l'Alt Empordà, Catalunya Central i Ponent.Finalment, l’agost ha estat un mes amb major persistència de valors elevats, esdevenint un dels més càlids d'ençà que hi ha registres (malgrat un inici i un final per sota la mitjana). A banda del pic de calor del dia 10 -fins a 43 ºC a la vall de l'Ebre-, l'mai registrades.Quins són els dos estius més càlids a Catalunya? Cap dubte: el. Ara mateix, encara és massa d'hora per situar el del 2023, però les dades preliminars l'ordenen entre el tercer i el quart. En aquest sentit, segons fonts delconsultades per, la calor no ha estat tan homogènia com l'estiu de rècord passat.A la majoria d'observatoris de referència -amb més de 50 anys de dades- ha estat el, però també en altres ha estat el. Per exemple, en punts com el Montseny i l'Alt Pirineu va ser més càlid el 2017 mentre que a Montserrat el va superar el 2019. “En les setmanes vinents acabarem de determinar l'ordre final”, expliquen des del Servei Meteorològic de Catalunya.Menció a part mereix l'històric(Baix Ebre), amb dades disponibles des de l’estiu de 1905. Els, només han estat superat pels 28,2 ºC de l'excepcional 2022 i van quedar per sobre del valor de 2003.Més enllà de l'ordre definitiu,es concentren en el període 2017-2023. De fet, les dades mostren com s'ha normalitzat assolir valors que fa unes dècades eren poc habituals com les màximes de 30 graus o les nits tòrrides