El final de l'aïllament

és ara mateix al centre del tauler polític. L'aritmètica parlamentària sorgida de les eleccions espanyoles del 23 de juliol han concedit transcendència a l'expresident de la Generalitat, una nova oportunitat d'influir després del revés de l'última resolució de la justícia europea. I Puigdemont està decidit a jugar les seves cartes. Rehabilitat com a interlocutor - la trobada a Brussel·les amb Yolanda Díaz indica la determinació de l'actual govern en funcions per assolir-hi un pacte -, l'expresident ha exposat les condicions per a ladedes de la capital continental. "", ha expressat per destacar la singularitat de l'entesa que persegueix, que ha dit que marcaria un punt d'inflexió com no s'ha produït, al seu entendre, des dels fets de 1714.Per Puigdemont, aconseguir el vot dels set diputats de Junts en el marc d'un acord que evités eleccions a Espanya hauria de passar per la. Així ho ha expressat l'expresident,sense renunciar a l'anhel d'un referèndum acordat. H detallat que el pacte només serà possible si la part espanyola és capaç de crear un clima de relació que no té precedents a la política espanyola, segons el seu punt de vista. "", ha reblat, referint-se en tot moment ali el, tot i ser conscient que només viable una negociació amb els socialistes.I quines són les "condicions prèvies" que estableix Puigdemont? A banda de la necessitat d'identificar els "" amb l'Estat -des de la criminalització del referèndum de l'1 d'octubre fins a l'incompliment permanent dels pactes amb Catalunya-, el respecte a a la "", l'contra el moviment sobiranista i la creació d'undels acords que operi des del primer moment de la negociació. Puigdemont ha posat d'exemple el reconeixement delcom ade la Unió Europea, que s'ha de validar el 19 de setembre i que formava part dels acords per a la mesa del Congrés. Ha instat els socialistes, per tant, a complir els acords de forma immediata.A l'de Brussel·les, a escassos 750 metres del Press Club - on va fer la primera roda de premsa després de marxar de Catalunya l'octubre del 2017 - i davant l'atenta mirada de representants d'i la, Puigdemont ha detallat el full de ruta de la negociació. I, tal com havien apuntat diverses fonts de Junts a Nació , l'expresident ha verbalitzat demandes de "màxims". Ha reclamat ja oficialment una llei d'amnistia -que el Congrés haurà d'articular, però també que el govern espanyols desactivi el paper de lai l'en les causes contra el procés. "", ha afirmat.El discurs de Puigdemont, necessitat d'exigència en els dies previs a la-l'ja han traslladat a ERC i Junts que per negociar a Madrid cal un "reconeixement explícit" de l'1 d'octubre -, ha incidit en la incapacitat històrica d'Espanya per atendre les demandes catalanes. "Estem preparats per negociar un acord històric si es creen les condicions prèvies. Si no es creen, no tindria cap sentit embarcar-nos en una negociació", ha subratllat el líder de Junts, que en cap moment ha renunciat a l'. "", ha recalcat.Observat des de la primera fila per, Puigdemont ha defensat la via entomada per l'exili, que pensa continuar sostenint: "". Ara bé, ha admès està disposat a negociar, per bé que no ha eliminat el PP de l'equació en el seu discurs, per equiparar-lo amb el PSOE en els seus incompliments. Per les seves paraules, s'entén que s'ha desprès de qualsevol ànim de "", tot i subratllar que la seva formació ha estat ". Per il·lustrar-ho, ha triar d'exemple el pacte que va desbancar Xavier Trias de l'alcaldia de Barcelona.La posada en escena de Puigdemont ha marcat l'estrena del curs polític. En les hores prèvies de la conferència, el líder moral de Junts va rebre la visita de la vicepresidenta espanyola i ministra de Treball en funcions, Yolanda Díaz, una trobada llaurada des de feia setmanes, amb l'ajuda de, que ha exercit de contacte entredes del 23 de juliol. La fotografia, calculadament feta alen l'avantsala de la conferència, portava implícit un missatge: la rehabilitació de l'expresident com a interlocutor . Un final de l'aïllament polític que indueix a pensar que-i també el- veuen opcions d'aconseguir el suport de Junts a la investidura de Sánchez.En els comunicats posteriors a la reunió -en la qual també hi va ser present l'exconseller, bon amic d'Asens-, les dues parts van consensuar la voluntat de teixir una "" que permeti "" al conflicte català. Amnistia i autodeterminació, doncs, formen part del perímetre del encara que no ho comparteixi Felipe González , que també pressiona Sánchez. Puigdemont ha deixat clar que la negociació que està disposat a emprendre -Junts li ha concedit tota la iniciativa tot i no ocupar cap càrrec orgànic- haurà de desembocar en acords transcendents.

