Els veïns de l'Ebre, després del temporal: «Sembla que hagin caigut bombes»

Un esvoranc en ple carrer a Santa Bàrbara. Foto: ACN

Estat en què ha quedat un camí a Masdenverge. Foto: Cedida

Un campista a qui el temporal va enxampar en plenes vacances. Foto: S.Berbís



"Avui ha vingut un regidor i el cap de la brigada amb una màquina, però han trobat un drama tan gran...", assegura, en declaracions a aquest diari. Per això, els han habilitat un camí pel barranc Fondo enmig d'oliveres. No obstant això, per l'entrador d'on viuen encara no poden passar els vehicles, així que ara els manca l'enllaç fins al camí. "A més a més, la meva veïna té una granja, i tal com estan els camins no hi passen les cisternes. El problema és gros", explica. "Ens han dit des de l'Ajuntament que aniran a la gravera per fer alguna actuació provisional, però per arranjar això caldran molts camions de grava", apunta. "Jo vaig viure la barrancada de l'any 2000 i aleshores vam sortir per finques camp a través, però mai en la vida havia fet la malesa que ha fet ara l'aiguat als camins d'accés. És que s'ho ha emportat tot", reflexiona. En aquest punt, són cinc les famílies afectades. No poden beure aigua dels aqüífers i entre ells s'ajuden, intercanviant-se allò que els manca, també alguna medicina. De moment, això sí, tenen llum, però els pals estan febles perquè el peu de formigó està tocat en molts casos.



Entre Masdenverge i Alcanar o la Ràpita hi ha la serra del Montsià. Al vessant marítim, la serra va impulsar les barrancades a una velocitat vertiginosa. A Alcanar platja hi ha urbanitzacions amb cases tocant les lleres, o al seu pas. I l'aigua endimoniada no té contemplacions, s'endú el que troba al davant i entra al mar furibunda. De nou, com ara fa només dos anys, va saltar per sobre de murs, jardins o pàrquings, i va colar-se per les plantes baixes. També va saltar pel mig del càmping dels Alfacs.

Dos veïnes observant alguns danys de les pluges torrencials. Foto: S.Berbís

Viu en una planta baixa, a(Montsià), i la seva ment no acaba d'assumir el que va viure diumenge a la matinada . Dormia, però quan es va despertar i, es va voler aixecar per salvar algunes coses importants. Al vídeo de les càmeres de vigilància s'observa com va cap al lavabo per salvar algun rotllo de paper higiènic. A la família ara li fa gràcia veure la gravació i riuen, potser, per apaivagar l'ensurt.trencant l'aparador de l'establiment que l'Esther Salillas té al mateix immoble, i que dona a l'habitatge on viu la Carmen. També van haver de rebentar una porta, perquède manera convencional. Un cop l'àvia estava a resguard, van emprendre la resta de l'habitatge., explica l'Esther a. Surant, o sota el nivell de l'aigua, quedaven tots els aparells del negoci que va obrir fa cinc anys, un saló d'estètica, amb sales per fer manicura, solàrium..."Hi havia l'aparell làser, la fotodepiladora, l'aparell de pressoteràpia... Els pintaungles anaven surant cap al carrer". Són imatges gairebé oníriques, que. "Ja no sé ni si estic cansada. Se't desmunta tot...", comenta l'Esther aquest dilluns, que és dia de netejar i fer, per recuperar tot allò que es pugui per continuar endavant amb el seu petit negoci.A cada poble, desenes d'experiències per configurar la memòria col·lectiva., perquè el camí de Mianes que dona als seus habitatges enmig del camp, a tres quilòmetres del poble, ha desaparegut en alguns trams: "perquè tant en direcció a Masdenverge com en direcció a la C-12, que és l'altra sortida, hi ha esvorancs tan grans que", comenta la regidora, una de les veïnes d'aquesta tranquil·la zona del Montsià.​"El dia va començar a les 7:00 del matí, bregant aquí i allà per tal que no es tapessin els forats que permeten desaiguar cap al mar", explica un campista provinent de Barcelona. No és la primera vegada que escollia aquest allotjament per a les vacances i ara fa dos estius va enxampar també els aiguats de l'1 de setembre. "Aquesta vegada ha sigut més gros,va ser un no parar". Però tot i viure-ho dues vegades, tornarà al càmping, perquè hi està bé i s'hi sent confortable. "La veritat és que no pensàvem que seria tan seriós com ha sigut, però", admet en una conversa ambA prop seu, una altra campista, l'Encarna, de Cerdanyola,. "Llavors es va trencar el mur i se m'ho va endur tot i ho vam viure amb molta por perquè va ser horrorós i aquesta vegada l'aigua va venir torrencial i anava pujant i vaig haver de fer tot per salvar les nostres pertinences perquè no s'ho tornés a endur, i ara estic esgotada i penso, fixa't, una altra vegada a viure la mateixa experiència." Com si parlés amb ella mateixa, l'Encarna conclou en veu alta:

