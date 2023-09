Losantos esclata contra Aitana Bonmatí i el seu pare: «Era un terrorista»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Bram de Jimenez Losantos contrai el seu pare. El polèmic conductor de ràdio ha acusat Aitana Bonmatí de tenir un pare. Les acusacions les ha fet aquest dilluns durant el seu programa matinal. "Si m'equivoco demano perdó, però aquesta «nena» presumeix de tenir un pare que era de. És a dir, un terrorista", ha titllat a la millor jugadora del món, segons la UEFA. Losantos va ser segrestat per l'organització i va rebre un tret al genoll.Precisament, el periodista també ha criticat el brutal discurs contra Rubiales que Bonmatí va fer quan va ser reconeguda com la millor jugadora de la temporada . "Com a societat no podem permetre que hi hagii faltes de respecte en una relació laboral. A la Jennifer, i a totes lesque ho pateixen: estem amb vosaltres i hem de seguir treballant perquè la societat millori", va assegurar la, ovacionada per tot el públic present a l'acte.Losantos ha minimitzat l'abús de poder de Luis Rubiales i, per contra, ha atacat la jugadora delper no adreçar la corrupció que, segons ell, practiquen el president del govern espanyol,, Jaumeo El mateix Futbol Club Barcelona. A més, el polèmic locutor també s'ha referit de maneraa l'estrella blaugrana, a qui ha tractat de «nena o noia».Bonmatí té una història familiar al darrere vinculada amb la. El seu pare, El seu pare, Vicent, va ser detingut el 1992 en l'anomenadacontra militants independentistes per presumpta pertinença a Terra Lliure. Al judici Conca quedaria absolt, i més tard denunciaria tortures que acabarien en condemna del. Garzón i l'Estat van violar lde la Convenció contra la Tortura per haver-se negat a investigar les denúncies per maltractaments.A més, els pares de la futbolista van ser una de lesa reivindicar que els cognoms es poden intercanviar i que mani el de la mare si els progenitors ho consideren. De fet, com que el 1998 no es permetia, va portar els dos cognoms de la mare fins que el 2000 es va aprovar el canvi de llei que validava el canvi d'ordre. Així ho explicava la seva progenitora a TV3, ara fa 24 anys