La família Rubiralta perd el poder a Celsa, que queda en mans d'un fons d'inversió

Eldel jutjat mercantil número 2 de Barcelona ha validat elde la siderúrgicai que, per tant, elsen passin a ser els, que en són els actuals propietaris. A la part demandant, formada pels, hi ha eli empreses com, entre d'altres.D'aquesta manera, el magistrat considera que, d'uns, ésalde lai que la proposta dels creditors assegura lade la companyia, ja que és "l'per a la totalitat del Grup Celsa".El titular del jutjat mercantil número 2 de Barcelona també els insta a mantenir i augmentar el valor de la companyia i a conservar els seus llocs de treball. Així mateix, la sentència, que no es pot recórrer, conclou que "en una modera economia competitiva, el mercat és i ha de ser l'únic àrbitre de la supervivència econòmica".Durant el judici, la valoració de la companyia va ser un dels principals conflictes entre les parts després que els creditors sol·licitessin convertir 1.291 milions de deute en el 100% del capital. Durant aquestes jornades de judici, es van contraposar les anàlisis de valoració que anaven des dels 2.800 milions d'euros aproximadament que va assenyalar Lexaudit fins als 6.000 milions d'euros calculats per Lazzard, anàlisi encarregada per Celsa.Abans del judici i en plena disputa entre els fins ara accionistes i els creditors, tantde la família Rubiralta i va alertar sobre "l'amenaça que vulgui imposar criteris extractors del valor industrial i en detriment de tota la cadena de valor, de proveïdors i dels seus treballadors".El titular del jutjat mercantil número afirma queen comprar deute per sota el valor nominal. "Al contrari, és una palmària demostració de com els mercats eficients assignen extraordinàriament bé els recursos", apunta."En un món globalitzat, en el marc d'una moderna economia competitiva sense barreres artificials d'entrada ni atàvics proteccionismes que emmascaren privilegis injustificats, el mercat és i ha de ser l'únic àrbitre de la supervivència econòmica", afegeix el magistrat, que subratlla que", "No hi ha, doncs, cap censura en la seva actuació", sentencia.En la resolució, el jutge lamenta les expressions que les parts han fet servir per desacreditar-se, com per exemple titllar de "fons oportunistes", "fons voltor" o parlar d'"expropiació dels accionistes", i afirma que "no és una descripció adequada de l'escenari en què ens trobem". Tampoc, per altra banda, aprova que s'acusés els fins ara propietaris de "mala fe i frau processal" per la interposició de diversos recursos amb l'objectiu de "protegir" la seva posició.D'altra banda, el magistrat tambédel nou procediment d'homologació d'un Pla de Reestructuració i assegura que ha suposat un "vertader canvi de paradigma" i "en certa manera un sisme normatiu que ha alterat profundament la posició dels participants en el joc, la tradicional correlació de forces entre els deutors i els creditors".Aquest nou escenari, continua, fa queen què només sobrevivien els ventatgistes" i que "en realitat té tres alternatives: o negocia els termes que li permetin les seves possibilitats econòmiques o ha de limitar-se a acceptar el designi dels seus creditors o, en últim terme, satisfà el deute", argumenta.