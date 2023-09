L'ANC insta ERC i Junts a exigir el «reconeixement explícit» de l'1-O per negociar a Madrid

Mostra el teu compromís amb Nació.

L'ha fet pública la seva posició respecte de les negociacions d'amb elper a la investidura de Pedro Sánchez. L'entitat que presideix Dolors Feliu veu insuficient l'i diu que no es pot arribar a cap acord amb els partits espanyols que no passi pel respecteper fer efectiva la independència de Catalunya. En aquest sentit, insta els partits independentistes a exigir el "reconeixement explícit" de l'1-O per asseure's a negociar, i a posar-se d'acord per fer la independència, no per votar presidents espanyols.Feliu ja ha verbalitzat diverses vegades aquest posicionament, tant en entrevistes com en actes públics. Segons l'ANC, les negociacions amb el PSOE han de ser per fer la independència "o per res". L'amnistia, doncs, seria insuficient per investiri, a més,l'Estat davant de la Unió Europea. "Qualsevol altre objecte de negociació que no inclogui el respecte a allò que el Parlament decideixi per fer efectiva la independència rebaixa els mínims democràtics i regala el blanqueig de l'Estat davant de la UE", diu el comunicat fet públic aquest dilluns.L'ANC defensa que cal mantenir la posició al Congrés i no rebaixar les demandes. Només així, diu l'entitat, es pot forçar els partits espanyols a abordar la resolució del conflicte polític si volen governar l'Estat. En tot cas, la credibilitat de les negociacions amb el PSOE és nul·la. "Les negociacions amb els partits que defensen la unitat d'Espanya per damunt de tot, perquè l'Estat incompleix sistemàticament qualsevol compromís", diu el comunicat.El secretariat nacional va debatre dissabte la posició de l'entitat sobre la investidura. La majoria de secretaris nacionals -no tots- van posicionar-se en la línia de la direcció. L'entitat utilitzarà la manifestació de la Diada per pressionar ERC i Junts i condicionar les negociacions. "El que aconsegueix l'Estat amb qualsevol pacte que no sigui encarar el conflicte nacional amb Catalunya i la seva independència rebaixa, i molt, les expectatives que els partits independentistes ens havien plantejat", avisa l'ANC. La direcció estàper decidir els propers passos a seguir.En aquest sentit, sobre la taula hi ha l'activació d'una "", que en funció de com es resolgui la investidura de Sánchez tindrà més o menys espai per concórrer a les properes eleccions al Parlament, encara sense data.