Aquest és el poble més bonic de Catalunya, segons els lectors de Nació

teníem dubtes sobre quin és el poble més bonic de, i per això vam decidir que la millor forma de posar fi al debat era preguntar a l'audiència. Ara, i gràcies als gairebé 7.000 vots que hem recollit , podem determinar que el poble que més bonic del país és, a la, sempre segons el criteri de la majoria dels nostres lectors.Àger és un petit poble de tot just 500 habitants que està delimitat per lai la. El seu punt d'interès cultural més rellevant és el conjunt arquitectònic der, amb una col·legiata i un castell. A més, també és una zona destacada per a la pràctica d'i acull elEl poble de la Noguera ha guanyat la votació amb més de 920 vots, molt per sobre dels més de 580 que ha rebut(Alt Empordà), en segona posició, i dels més de 420 que ha obtingut(la Garrotxa), que és qui tanca el podi. En les primeres posicions també destaquen l'(Baix Ebre),(Montsià),(Ribera d'Ebre),(Conca de Barberà) o(Osona).

