Sánchez evita referir‑se a l'amnistia i aposta per «deixar enrere la fractura amb Catalunya»

El president espanyol,ha afirmat que el seu govern ha pres "mesures valentes i arriscades", no sempre compreses, però gràcies a les quals "que fa un lustre" i la propera legislatura ha de deixar enrere la fractura. Els propers anys seran els que cohesionaran el país.. S'ha referit també a la necessitat de recuperar "l'afecte" com a punt important de la idea d'Espanya que té el seu govern. Ho ha dit en unamb el qual ha donat inici al curs polític. Sánchez ha intervingut només un dia abans que demà, des de Brussel·les, faci una conferència en la qual desenvoluparà les condicions de Junts per investir el líder socialista. Una intervenció en la qual, segons diverses fonts del partit consultades per Nació, elevarà el llistó. "Anirà a màxims", remarquen aquests dirigents de Junts.Sánchez, que amb aquesta intervenció hael curs polític, ha considerat "la convivència entre territoris" com un dels eixos de la nova legislatura que començarà un cop el rei "li encarregui" formar govern. Un fet que s'ha de produir un cop fracassi la investidura d'. El dirigent socialista ha assegurat també que la democràcia espanyola és "robusta": "Els acords i les coalicions són mostres de solidesa i maduresa, no de feblesa", ha assenyalat, en contra del que diuen PP i Vox. Sánchez ha anunciat quetoparan amb la realitat el 29 de setembre, quan es voti sobre la investidura del líder conservador. En relació a la proposta de Feijóo d'una legislatura de dos anys, ha afirmat que es tracta d'unai que "el país no està per ocurrències".El líder socialista ha acusat Feijóo de voler sotmetre el país a "uni un bloqueig institucional". Ha acusat la dreta de no tenir un projecte de país, com sí que té el PSOE, segons ell. Ha assenyalat les sis línies mestres de la legislatura que vol liderar, basada en la; la transició ecològica; reforçar els serveis públics en un país on encara hi ha "profundes desigualtats"; tornar a posar en marxa l'ascensor social; continuar impulsant la igualtat entre homes i dones, i la convivència entre territoris i persones.Sánchez ha exposat que en les eleccions del 23-J, en el que va ser, segons ell, una batalla d'un pols que s'està produint a molts països. Ha situat la passada batalla electoral com un episodi més d'un combat global i ha recordat l'ascens de l', present en cinc governs de la UE. "No érem una peça menor", ha assenyalat "i ha estat a Espanya on han fracassat. El nostre país ha estat un dic on les forces reaccionàries han fracassat". Ha afirmat que "el progrés i la convivència" seran els eixos de la propera legislatura.Ha elogiat la reaccióde la societat espanyola al, una societat que ha dit que "s'ha acabat". "Queda molt per fer però, per molt que es resisteixi,", tot posant Espanya com a exemple d'avenç dels drets i les llibertats.Aquest diumenge, el líder d'ERC,, també pujava el llistó d eles reivindicacions independentistes de cara a la investidura. Junqueras va advertir que aconseguir l'amnistia a través de la negociació amb el govern espanyol "no és el punt final de res, sinó que és el punt inicial". El líder republicà va subratllar que una hipotètica llei d'amnistia ajudaria a tenir unes condicions d'igualtat "imprescindibles" per negociar un referèndum d'autodeterminació, alhora que demanava coordinació a Junts.Sánchez ha intervingut en la inauguració dels Esmorzars de l'Ateneu de Madrid, en un acte en què hi ha estat present el gruix del govern, amb la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital en funciones,; la vicepresidenta i titular per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el ministro d'Exteriors, José Manuel Albares, entre d'altres.