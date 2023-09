⚠️⚠️ ATENCIÓ Alcanar: Es demana a la població el confinament de tot el municipi a causa de l'acumulació de les pluges i possibles inundacions. Es recomana als habitants de la població de pujar a les plantes superiors dels habitatges. En cas d'emergència, truqueu al 112 ⚠️ — Protecció civil (@emergenciescat) September 3, 2023

☔️ Aquesta nit la pluja ha descarregat amb intensitat a les #TerresdelEbre i continua plovent amb força en alguns municipis.

🚚🚨Els equips de #carreteresDipta ressegueixen la xarxa viària de la @Dipta_cat per garantir-ne la seguretat. pic.twitter.com/3FImDIdtvt — Diputació de Tarragona (@Dipta_cat) September 3, 2023

INUNDACIONS. Calçada tallada (Retenció): N-340 | AMPOSTA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 1077-1078 | 08:33 — Trànsit N-340 (@transitn340) September 3, 2023

ACCIDENT. Calçada tallada (Retenció): AP-7 | ULLDECONA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 344-330 | 08:47 — Trànsit (@transit) September 3, 2023

La, que va fer una primera advertència lleu dissabte a la tarda, ha entrat amb tota la força de l’aigua torrencial aquesta matinada de diumenge a les. Les precipitacions han estat localment molt fortes, i han anat acompanyades d’un notable aparell elèctric.ha emès un avís a través dels telèfons mòbils demanant a la població d’que esa causa de l’acumulació de pluges i possibles inundacions, amb laLes xifres de precipitació avançades pel Meteocat recullen com a registres més importants els 215 litres fins a mig matí a Alcanar o els 165 a Mas de Barberans, amb 50 litres per metre quadrat que han caigut en 30 minuts a, 44 d’o els 23 al. Cal recordar que els aiguats de l'1 de setembre del 2021 també es va centrar especialment a Alcanar.Entre les afectacions viàries, s’ha tallat la circulació de la carreterai també aen els dos sentits, per inundacions de la calçada. També hi ha afectacions a l’autopista AP-7 al terme d’per un accident.

Altres notícies que et poden interessar