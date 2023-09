La Guàrdia Civil conclou que els informes del Barça sobre els serveis de Negreira són «completament falsos»

Laha enllestit l'informe encarregat pel jutjat que investiga eli ha conclòs que elsper justificar els serveis de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA),, són "" i que l'arbitratge no va ser imparcial mentre aquest va ocupar el seu càrrec. Així ho ha avançat El Mundo, que ha afegit que la Guàrdia Civil ha detectat un "" de l'organisme i que les seves decisions "no sempre haurien tingut una base esportiva imparcial".Eles trobava fins ara estancat, almenys pel que fa a la presumpta corrupció esportiva. Segons va informar El Partidazo de COPE, la jutgessa que investiga el cas no va trobar cap indici de compra d'àrbitres , tal com s'havia insinuat des de, tant per part del club presidit percom per la seva premsa afina.Tal com detalla el mateix mitjà, les indagacions de la justícia s'enfoquen cap a una presumpta trama deamb uns diners que tornaven a directius del club, fet pel qual es podria haver comès un delicte d'que en cap moment tindria a veure amb una suposada influència en les actuacions arbitrals o en els resultats esportius. Si bé, l'informe de la Guàrdia Civil podria tornar a fer virar les investigacions.El jutjat d'instrucció 1 deva admetre a tràmit el passat mes de març la denúncia de la Fiscalia contra Negreira, els expresidents del Barça, els exdirectius, i el mateix Barça per un possible delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, d'administració deslleial i de falsedat documental.

