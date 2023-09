Rubiales trenca el silenci: «En nom del feminisme no es pot voler enfonsar un home»

ha decidit trencar el silenci una setmana després de l'escandalós discurs en què va justificar la seva actitud masclista pel petó forçat a. El president suspès de la(RFEF) s'ha mantingut en la línia d'aquella assemblea i ha assegurat que "en nom del feminisme no s'ha d'intentar enfonsar a un home". Al discurs de fa una setmana, ja definia el moviment com una "xacra" per a la societat.El comunicat de Rubiales arriba minuts després de la decisió delde considerar una infracció "greu" i no "molt greu" les seves accions. Això implica que, per ara, el govern espanyol no podrà suspendre el dirigent del futbol espanyol, tot i que el ministre de Cultura i Esports,, ja ha confirmat que instaran el TAD a apartar de totes maneres a Rubiales mentre l'expedient estigui obert.Davant el posicionament deamb els gestos de Rubiales, el president suspès de laha acusat l'executiu estatal de "no garantir la separació de poders" i de pressionar en contra seva per intentar derrocar-lo. Per altra banda, Rubiales es manté en què hi haviaen les seves accions i assegura que ha rebut el "creixent" de la gent als carrers: "Em seguiré defensant per demostrar la veritat", conclou.

