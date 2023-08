La UEFA condemna les accions Rubiales però descarta qualsevol intervenció

La, un dels darrers grans actors que faltava per pronunciar-se sobre el, ha trencat el seu silenci la nit d'aquest dimecres. El seu president,, ha condemnat públicament el comportament del mandatari en una entrevista a L'equipe, en quède l'organisme rector del futbol europeu, ja que la FIFA ja l'ha suspès de tots els seus càrrecs. Cal recordar que Rubiales també és el vicepresident de la UEFA."Només puc dir que m'entristeix que un fet així enfosqueixi la victòria de la selecció espanyola.", ha dit Ceferin, que ha valorat que les accions de Rubiales van ser "inapropiades". "", ha afegit. Per això, el dirigent eslovè es reunirà aquest dijous amb la vicepresidenta de la UEFA,, per explorar maneres d'evitar casos com aquest.El president suspès de laté diversos fronts oberts. Després que laentrés d'ofici per, la Fiscalia va obrir diligències per una possible agressió sexual a. Tot, mentre el govern espanyol i el esperen la resolució del Tribunal Administratiu de l'Esport (TAE) , que si decidís obrir un expedient sancionador a Rubiales, els permetria suspendre'l cautelarment.La, per la seva banda, ha deixat Luis Rubiales sense sou ni cotxe oficial en aplicació de la suspensió provisional de tres mesos que li ha aplicat la FIFA, segons ha confirmat l'ACN. Rubiales deixarà de percebre, de moment, la part proporcional dels 621.000 euros anuals que cobra com a president de la RFEF (371.000) i com a dirigent de la UEFA (250.000).

