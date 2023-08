Puigdemont fixarà les condicions negociadores de Junts en una conferència dimarts vinent

Quinze dies després de l’acord per a la mesa del Congrés dels Diputats, la quantiat d’especulacions en forma d’informació que han anat apareixent porten, probablement, a algunes conclusions errònies que caldrà aclarir aviat. No hi ha cap negociació en marxa amb ningú, ni s’ha… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 31, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

fixarà dimarts vinent les condicions negociadores dede cara a la investidura de. Ho farà en una conferència davant dels diputats i senadors de la formació, que es desplaçaran aper arrencar el curs polític i coordinar-se de cara a l'últim tram de la presidència espanyola de la(UE). En un tuit llarg -1.931 caracters-, l'eurodiputat i expresident de la Generalitat assenyala que així es podrà tenir "informació directa" sobre el posicionament de Junts, que ha optat fins ara per un hermetisme inèdit entre els dirigents de la formació, que avui estan reunits a Altafulla Puigdemont, com és habitual, envia missatges encriptats al llarg del tuit. "No hi ha cap negociació en marxa amb ningú, ni s'ha presentat cap projecte d'amnistia a cap partit polític, ni per descomptat no he pres cap decisió relativa alen funció de les possibles negociacions que es puguin emprendre", remarca el líder moral de Junts, que aquest dilluns a la nit va enviar una carta als afiliats al Consell per informar-los dels canvis en el marc de l'Assemblea de Representants, que es dissoldrà en paral·lel a les converses a Madrid.Perquè, segons Puigdemont, el que s'està produint en aquesta arrencada de la legislatura -en la qual Junts va facilitar al PSOE el control de la mesa del Congrés amb el compromís de defensar l'oficialitat del català a Europa - no són negociacions, sinó "converses". "Hi ha converses amb diferents actors polítics, com és. La majoria són converses que ja teníem en la legislatura passada, en què Junts vivia sense opcions de participar en cap negociació per decisió de tots els actors polítics que ara demanen de conversar. Vull dir quea no confondre aquestes converes amb una negociació", remarca l'expresident de la Generalitat, que lamenta que el silenci de Junts hagi comportat laal seu voltant."Massa temps s'ha volgut fer servir el concepte de diàleg com a sinònim del de negociació, quan són dos conceptes sensiblement diferents. El; pot servir per fixar el marc en què aquesta pot discórrer, o pot servir per comprovar que no hi ha marge de negociació. Això ho veurem en els propers dies", sosté en el tuit. Que Puigdemont sigui l'encarregat de fer públic el posicionament negociador de Junts, en tot cas, confirma que és ell qui s'ha posat al capdavant de les converses en tant quede les sigles, tenint en compte que fa un any va decidir abandonar-ne la direcció i no tenir cap càrrec.