Urkullu planteja un nou encaix que permeti «capacitat de decidir» al País Basc, Catalunya i Galícia

El lehendakariproposa celebrar, en el termini d'un any, unaque permeti "pactar una interpretació de la Constitució" sobre la qüestió territorial i "avançar en elde l'Estat" i el desenvolupament de l'autogovern d'Euskadi així com "de la resta de comunitats històriques". Per a Urkullu, aquesta proposta -que en un acord preliminar a la convocatòria, inclouria també "la bilateralitat o la capacitat de decidir pactada"- podria constituir "una forma flexible i creativa de plantejar una sortida a l'actual cruïlla política" sense necessitat de modificació prèvia de la Constitució. El plantejament arriba en ple debat sobre la investidura de Pedro Sánchez En un article a El País, el president del govern basc afirma que les eleccions del 23 de juliol "van ratificar la diversitat i pluralitat a l'Estat". Per això creu que, ara, a l'inici de la legislatura, "és oportú tornar a formular dues preguntes bàsiques que segueixen vigents". "Per què en un Estat només hi pot haver una nació? I, com ho va ser a la pràctica fins al segle XVIII?", es qüestiona al llarg de l'article.Urkullu recorda que, durant aquests anys, ha compartit "reflexions" i "tractat d'oferir respostes constructives a aquestes preguntes". "He defensat el reconeixement de la realitat plurinacional de l'Estat, així com el model deamb garanties de compliment del que s'ha acordat. He realitzat propostes per oferir una llera de solució política a les voluntats socials majoritàries de la societat basca, incloent-hi iniciatives adreçades a les institucions europees", afegeix. El lehendakari admet que la Constitució del 1978 "va intentar obrir un camí", però recorda tambéAixí mateix, també esmenta "les clàusules horitzontals de la Constitució, per anar més enllà de la seva naturalesa, i encobrir una invasió de competències de les comunitats autònomes, fins i tot de les seves competències exclusives", amb l'"actitud comprensiva d'unel prestigi del qual ja no era el que va tenir en els primers temps". També assenyala això: "Es va donar carta de naturalesa a instruments com les lleis de bases i, més recentment, a les comissions sectorials o altres tipus de fòrums autonòmics, per adoptar decisions que afecten l'autogovern, en base a les majories polítiques a l'Estat"."En definitiva, el canvi anunciat el 1978 es va quedar en una descentralització política i administrativa, però no va anar més enllà", diu. Per al president del govern basc, "ara s'obre una nova oportunitat i pot ser el moment de fer nous passos". En aquest sentit cita el plantejament dels qui, fa 90 anys, el 25 de juliol de 1933, van constituir, una "institució de germanor entre gallecs, bascos i catalans" i que "va ser una proposta constructiva, amb una visió de futur per a un nou model dʻEstat territorial".