Els 67 municipis catalans amb restriccions als cotxes sense etiqueta ambiental el 2024

Vallès Occidental : Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Rubí, Sabadell, Ripollet, Castellar del Vallès, Barberà del Vallès, Montcada i Reixac, Santa Perpètua de Mogoda, Cerdanyola del Vallès i Sant Quirze del Vallès.

Més restriccions als vehicles per al 2024. Ladeés de les més conegudes i ja funciona des del. Tot i això, la capital catalana no és l'única ciutat que ja té restriccions a la circulació dels vehicles més contaminants i sense etiqueta ambiental de la. També n'hi ha a l'A partir del 2024, però, els municipis dede més detambé s'hi hauran d'afegir. Segons les directrius del, les localitats afectades hauran de preparar i publicar al llarg d'aquests mesos les mesures de limitació al trànsit rodat que posaran en marxa l'any que ve.D'aquesta manera, està previst quecatalans tinguin restriccions i ZBE el 2024, segons dades de l'. Entre aquestes localitats n'hi ha de diferents comarques de la demarcació deA més a més, també n'hi haurà a les demarcacions de, concretament a Figueres, Blanes, Olot, Lloret de Mar, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Banyoles; de, més exactament a Reus, Cambrils, Tortosa, Amposta, Vila-seca, Valls i Salou, i a la ciutat deTot i això, hi ha municipis que encara no saben com ni quan començaran a posar en marxa les ZBE. De moment, només una quinzena de localitats han presentat les propostes, a més de les que ja tenen operatives restriccions al trànsit. Per exemple,activaran la ZBE cap a finals d'any ija l'està implementant en tres àrees definides.En canvi,encara no ha publicat la data per aplicar-la, però se sap que tindrà deu punts de control d'accés per limitar la zona entre l'LL-11, la Ronda i Príncep de Viana.són altres municipis que ja tenen preparats els plans i les licitacions concedides, però que encara no saben quan implementaran les ZBE.