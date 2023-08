El Govern dona per superada una fase «crítica» de la sequera però crida a no abaixar la guàrdia

Mostra el teu compromís amb Nació.

Lacontinua sent la principal preocupació del. La comissió interdepartamental sobre aquesta carpeta s'ha reunit aquest dimarts alabans de la primera reunió ordinària de l'executiu després de les vacances d'estiu, i el missatge posterior ha estat moderadament optimista. "Hem superat un període crític", ha assenyalat la portaveu del Govern,, que ha confiat que laquan arribi la tardor. Plaja també ha elogiat l'esforç de la ciutadania per la racionalització de l'ús de l'aigua, així com l'actuació dels regants al llarg dels últims mesos. Tot i això, ha indicat que seria un "error" pensar que, tot i les últimes pluges, la situació està en vies de millorar a curt termini.El cap de setmana d'aiguats ha refrescat el país, després d'unmolt sec, però la gravetat de la sequera s'ha mantingut intacta. Si el 19 d'agost els embassaments marcaven un nou rècord negatiu de les reserves , aquesta darrera setmana la situació s'ha accentuat. La primera onada de calor de l'any , afegia l'increment de consum vinculat als mesos estiuencs ha fet que els nivells de les conques internes toquessin fons. Els nivells d'aigua estan al 23,50%, fet que comporta lesde la sequera.La majoria d'embassaments han reculat respecte a fa una setmana. Amb les dades actuals, Sant Ponç és qui registra la, amb un 36,27% de la capacitat, tot i que lluny del 58,71% de l'any passat. El segueixen la Baells (31,83%), Susqueda (24,05%), Llosa del Cavall (24,19%) i Sau (19,56%). Els xàfecs de diumenge, de moment, no han servit per aturar la sagnia, però les previsions d'aquesta setmana són optimistes.L'epicentre de la baixada ha estat a l'embassament més petit de. El pantà des'ha desplomat i es troba al 7,42% de la seva capacitat, molt per sota delde fa un any. Des del març, els nivells de Foix han tendit a davallar: va començar la primavera al 70% i des del juliol s'havia estancat al voltant del 45% de capacitat, amb alguna caiguda puntual fins al 27%, tot i que d'un dia per l'altre tornava a la normalitat. Aquesta setmana, però,en, literalment, quatre dies. Delal mínim delen quatre dies.