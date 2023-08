La Fiscalia obre diligències contra Luis Rubiales per una possible agressió sexual a Hermoso

Mostra el teu compromís amb Nació.

Lade l'Audiència Nacional ha obert diligències aper una possiblea la futbolistadurant la celebració de la victòria al Mundial. El ministeri públic ha acordat posar-se en contacte amb Hermoso per oferir-li la possibilitat d'emprendre accions legals contra el president suspès de lapel petó forçat el passat 20 d'agost. La futbolista tindrà 15 dies per decidir si presenta denúncia.El moment és encarai no s'ha obert encara el procediment penal, segons detallen fonts de la Fiscalia. Els fiscals veuen indicis d'un delicte d'agressió sexual després d'analitzar fins a sis denúncies presentades i després del comunicat d'Hermoso, en què va deixar clar que. L'Audiència Nacional és l'òrgan competent per veure el cas, perquè el delicte l'hauria comès un ciutadà espanyol en territori estranger.En aquest punt, el ministeri fiscal encara no acusa ni imputa per cap delicte el dirigent del futbol espanyol, que ha estat suspès per la FIFA i el seu cas ja ha arribat al Tribunal Administratiu de l'Esport, que analitzarà la denúncia presentada pel Consell Superior de l'Esport. Si obre un procediment per infracció greu, d'acord amb la llei espanyola de l'esport, el CSE podria suspendre'l també cautelarment, com ja ha fet la FIFA.Rubiales manté el silenci des de divendres, quan va rebutjar dimitir i va presentar-se com a víctima del "fals feminisme". Aquest dilluns, la mare del president de la Federació suspès ha començat una vaga de fam pel que considera que és una "cacera" contra el seu fill.