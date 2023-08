Feijóo demana una trobada amb Sánchez i assegura que parlar amb Junts «no és cedir»

Mostra el teu compromís amb Nació.

enfila el camí que el durà al debat d'investidura el 26 de setembre. demanarà en les properes hores unacom a inici de les converses polítiques que el líder del PP encetarà de cara al debat d'investidura el del 26 de setembre. Així ho ha assegurat el portaveu de la formació,, després de la primera reunió del comitè de direcció a la seu de Génova després de les vacances d'agost. Sémper ha assenyalat que la trobada amb el líder socialista busca "obrir un nou temps polític" caracteritzat per la búsqueda de la "moderació" i. Sobre el possible contacte amb Junts, ha afirmat que, assegurant que el PP no cediràen aspectes com l'amnistia. "Amb els qui tenen projectes de ruptura, amb nosaltres que no comptin. No som Sánchez", ha dit.Sémper ha dit, en referència a, president del PP català, contra tota conversa amb Junts, que el PP "no és una secta i pot haver matisos. Està bé que la gent opini i tingui les seves posicions". El portaveu del PP ha explicat que Feijóo ja està treballant en la investidura, tant pel que fa al contingut de la proposta que vol exposar al Congrés, com pel que fa a les converses amb les formacions parlamentàries. Ha assenyalat que es vol presentar un projecte en què es reconegui "una gran majoria d'espanyols", amb una bateria de mesures que garanteixin el creixement econòmic, una àmplia regeneració política i "les reformes que necessita Espanya". El dirigent del PP ha intentat mostrar "dos models" de pactes d'investidura, el que segons ell propugna el PP i el d'un Sánchez "disposat a tot per ser president".Al llarg de tota la compareixença, Sémper s'ha esforçat a comparar els suposats pactes de Sánchez amb l'independentisme per accedir a la Moncloa amb la voluntat "institucional" del PP per mantenir contactes amb les diverses formacions parlamentàries. "No és el mateix mantenir una trobada amb representants de Junts quea parlar amb Puigdemont. No és el mateix", ha assegurat el polític conservador. Alhora, ha aprofitat per carregar contra la constitució dels grups parlamentaris d'ERC i Junts -en aquest cas gràcies al "préstec" de diputats socialistes-, considerant-lo comEl portaveu del PP ha insistit en el rebuig sobre tot contacte amb Bildu, perquè aquesta formació va aplaudir la violència. Ha insistit en la "sorpresa" que ha suposat pel PP que Sánchezper haver quedat en primera posició en les eleccions del 23-J. Ha dit que veuen amb "preocupació" que es verbalitzi la proposta d'una amnistia. Ha considerat que creuen que una llei d'amnistia "no té cabuda constitucional" i que, políticament, només busca donar satisfacció "els interessos d'un sol home, Pedro Sánchez".Borja Sémper ha afirmat que les converses que durà a terme Feijóo tindran un sentit marcadamenti que inclouran els presidents de les comunitats autònomes. Ha retret a la política espanyola d'haver caigut en "sectarismes" i que s'ha de deixar de parlar de "referèndums i amnisties", assenyalant que pel que fa a les formacions polítiques, i sense esmentar inicialment Junts, ha insistit en què "parlar no és cedir".Alberto Núñez Feijóo té al davant un mes, fins al 26 de setembre, fins al debat d'investidura al Congrés. El líder del PP ha anunciat la seva voluntat d'encetar converses amb totes les forces polítiques tret de Bildu per intentar construir una possible majoria, que ara per ara sembla. La voluntat de Feijóo de parlar també amb el PNB i amb Junts per assolir, si més no, una abstenció és l'única via factible perquè el dirigent conservador arribi a la Moncloa. El PNB ja ha deixat clar que és contrari a la investidura de Feijóo i tot moviment per part de Junts diferent al "no" sembla il·lusori.