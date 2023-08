La mare de Rubiales es tanca en una església i es declara en vaga de fam

El casescala fins al surrealisme. La mare del president suspès de la(RFEF),, ha decidit tancar-se en una església i declarar-se en vaga de fam. La dona, tal com ha explicat en declaracions a l'Agència Efe, considera que el seu fill està patint una "cacera inhumana i sagnant": "No s'ho mereix", ha assegurat, ja que considera que no hi ha capLa dona demana aque "digui la veritat" i "mantingui la versió del principi dels fets" i creu que les imatges demostren que el petó forçat va ser realment consentit. La realitat, però, és que la RFEF va manipular les imatges en què, en un últim intent a la desesperada, pretenia exculpar Rubiales. Com a mare, Béjar demana, creu que el seu fill "no faria mal a ningú" i creu que això "li pot passar a tothom".El tancament de la dona s'ha produït en un centre catòlic de, a, acompanyada de la seva germana, i la vaga de fam serà "de manera indefinida, dia i nit" fins que, assegura, es faci justícia en el cas. La Federació es reuneix d'urgència aquest dilluns a primera hora de la tarda per decidir, si ja amb Rubiales suspès per ordre de laLa RFEF té dues opcions, sense matisos ni termes mitjans. De la seu de Las Rozas, els dirigents que resten en els seus càrrecs, amb el president interí-l'únic vicepresident que quedava sense dimitir- al capdavant, podran sortir amb una rectificació contundent i una disculpa real -escenari poc previsible tenint en compte els comunicats bel·ligerants i defensius emesos aquest cap de setmana - o amb una estampida cap endavant. Si es compleix el segon supòsit, el torcebraç amb les jugadores, part del cos tècnic de la selecció femenina -sense Jorge Vilda- , el govern espanyol, la societat en general, lai l'se li pot fer molt difícil de guanyar al màxim òrgan rector del futbol a l'Estat.

