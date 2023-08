La llegenda del monstre segueix viva: capten sons al llac Ness en la recerca més gran en 50 anys

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Ladel monstre delsegueix més viva que mai. Amb l'objectiu de trobar la criatura, aquest passat cap de setmana ha tingut lloc la recerca més gran i ambiciosa dels últimsMalgrat que el diumenge al matí van sentir, cap prova empírica ha assegurat quesigui real i existeixi.Unvan estar buscant rastre de l'animal al llac. La recerca ha estat organitzada peljuntament amb l'organitzacióUn grup de participants tenia ubicacions assignades a la vora del llac, que fa 56 quilòmetres quadrats i, l'altra part del grup ha fet la recerca en vaixell. També, en l'operació de recerca més ambiciosa per buscar proves de l'existència de Nessie, s'han fet servirtèrmics per detectar el possible cos iper detectar senyals acústics., ha explicat el cap de la cerca, Alan McKenna. El moment d'il·lusió i màxima esperança va ser el diumenge al matí, quan van sentir aquests sons. "Tots ens vamuna mica, vam córrer per assegurar-nos que laestava encesa i no estava connectada", ha lamentat.Més enllà d'aquest moment, però,de la criatura que protagonitza la llegenda històrica. No va ser fins fa unsaproximadament, que es va convertir en, però la primera referència al monstre del llac escocès la trobem al. La curiositat de moltes persones, però, no s'ha aturat d'ençà que la directora d'un hotel de la zona va afirmar queDes de fa anys han tingut lloc múltiples intents de localitzar l'animal i de provar la seva existència. L'any 1972 un equip dirigit per l'advocat Robert Rines va obtenir unesque mostraven un animal prehistòric, però com totes les anteriors, no van estar donades per bones, ja que havien estat modificades per un ordinador. Així i tot, segur que amb la curiositat, ambiciositat i esperança de les persones que creuen en, no s'aturaran els intents de trobar la criatura tan