L'ONU, sobre el cas Rubiales: «Abús de poder per agredir sexualment»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol,, "va utilitzar clarament els seus privilegis iperuna esportista", ha dit la relatora de l'ONU sobre la violència contra les dones i les nenes,, en declaracions a EFE.En relació amb el petó forçat de Rubiales a Jenni Hermoso, l'experta de les Nacions Unides ha denunciat que el que més li crida l'atenció és el "s", i de fer-ho "de forma tan descarada i pública".També ha explicat que mentre molts centren la discussió en si Hermoso va consentir o no als fets, el que cal recordar és que en una situació com aquesta -que involucra el president d'una federació i una dona d'un equip nacional- "hi ha". Alsalem, alhora, haque el dirigent de la RFEF hagi intentatels, presentant-se com a víctima i culpant Hermoso d'allò ocorregut diumenge passat."Podria haver estat el moment en què un home que ha comès un error pot donar exemple de com disculpar-se adequadament, assumir la responsabilitat. En lloc d'això, es converteix en un", ha reblat la relatora. A més, Alsalem ha dit que ara totes les mirades estan posades en la Federació Espanyola de Futbol i en el govern espanyol perquè "el que facin tindrà repercussions en futurs incidents d'aquesta naturalesa".Més enllà del cas específic, la relatora ha dit que aquest fet és unmés del ", incloses les agressions sexuals, a què s'enfronten regularment leseni que solen passar desapercebudes".