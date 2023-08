I amb aquesta calor… qui vindrà a fer turisme?

L’augment de temperatura reduirà el nombre de turistes a les platges mediterrànies fins a un 10%, segons la Comissió Europea

"Als càmpings, les famílies es posen dins de la piscina a les 10 hores del matí, surten per dinar, s’hi tornen a ficar i no surten fins al vespre"

La desestacionalització: entre Port Aventura i els camps de golf

“En temporada alta les localitats turístiques de la costa doblen l’aigua consumida”

El futur de les platges passa pels Països Baixos i del sud de Finlàndia

Un grup de turistes amb bicicleta aquest estiu a Barcelona Foto: Hugo Fernández

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

L’ onada de calor que ha viscut Catalunya aquesta setmana d’agost ha coincidit amb la temporada alta de vacances. Aquells dies d'agost en què moltes famílies tenen vacances i decideixen viatjar. El clima que cada vegada és més càlid té conseqüències en tots els ordres de la vida, i també en la indústria del. Els que ens visiten aguantaran l’extrema calor que fa a gran part del territori o bé intentarà venir en? El sector està preparat per adaptar les instal·lacions als efectes del canvi climàtic? És sostenible la despesa energètica i d'aigua? Són preguntes que sorgeixen després de conèixer que les temperatures (i els visitants) baten rècords. Aquest juliol els hotels catalans també han batut rècords , en aquest cas de visitants. La demarcació de Barcelona va ser la més visitada de l’Estat, i Catalunya el segon destí preferit dels turistes, tant estatals com estrangers. El sector ha recuperat la bona cara després de deixar enrere la temporada de crisi, viscuda durant la temporada de la covid. Ara bé, de l’agonia pandèmica a l’agonia climàtica hi ha un pas: l’augment de temperaturael nombre de turistes a lesfins a un Així ho assegura el darrer estudi de la Comissió Europea , que, per contra, augura unde visitants a les costes delde fins a un"El nostre turisme està vinculat al. Érem dels més idonis per fer turisme de platja", assegura, doctor en Turisme per la. La costa és una de les grans atraccions turístiques i un dels motius pels quals Catalunya i el conjunt de l’Estat reben tants turistes any rere any. El, però, també és un dels grans afectats pel canvi climàtic. "L’increment del nivell de mar també és un problema", assenyala l’expert, que forma part del grup de recerca sobre canvi climàtic de la URV. L’, fruit del desglaç, arriba ja alsa l’any i podria arribar a créixera finals de segle en el pitjor dels casos. A més, la pujada de l’aigua no és l’únic factor de risc, sinó que lade l’aigua cada vegada és més. La mar Mediterrània s'escalfa entreAmb l’extrema calor, tothom vol remullar-se. "Les famílies es posen dins de laa les 10 hores del matí, surten per dinar, s’hi tornen a ficar i no surten fins al vespre", explica, l'encarregat del Camping Vall de Bianya. Per combatre la calor poder-se tirar a l'aigua és important i, per això, el turisme de platja és un dels més freqüentats. La, però, és un dels eixos estratègics de l'Agència Catalana de Turisme , segons ha manifestat en diverses ocasions. Des de la(UEHT) asseguren que ja fa anys que s’hi preparen, amb les rutes gastronòmiques de l’Empordanet com a pal de paller o les campanyes amb influenciadors en baixa temporada, estrenades darrerament.A l’altra costa catalana, també s’han replicat lesde descentralització: des del múscul vinícola de la regió del Priorat o el Baix Camp a les propostes d’interior com ara les Muntanyes de Prades. Així i tot, les elevades temperatures i l’estiu tan càlid que viu Catalunya no remen a favor de l’objectiu dea zones que no estiguin a la costa. Amb aquesta calorada, activitats como fer un tast de vins entre vinyes passen de paratges idíl·lics a inferns nostrats.En tot cas, des de ladel turisme asseguren que, per molta calor que faci, seguiran venint turistes. “Fa anys que hi ha estudis que es carreguen el sector. El visitant ve pel clima, per la calor, pel sol”, assevera, president de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT). Part de les aspiracions de mantenir el flux de visitants rauen a desestacionalitzar la demanda. “, argumenten des de laLes dues patronals de turisme consultades posencom a exemple. “Abans a la Costa Daurada es treballava el juliol i l’agost. Ara, obrim per Setmana Santa i no tanquem fins al novembre”, constata el president de la. A banda del parc temàtic, la gran esperança del sector passa pel turisme esportiu. Al litoral gironí les escapades de grups de ciclistes, sobretot dels, han creat una diàspora d’hotels, apartaments i cases rurals dedicades a aquest nínxol. Totes dues costes coincideixen en el fet que cal potenciar els, amb atenuants com l’per fer front a l’alta demanda d’aigua.Precisament, el consum d’aigua és un dels factors ambientals en què el turisme afecta directament o indirectament. “En temporada alta les localitats turístiques”, explica. Aquesta dada suposa un problema amb l’estat en què es troba Catalunya. Amb un mes anterior tan càlid —arribant fins aal Pantà de Darnius-Boadella— l’alerta pertornava a estar en l’ordre del dia. L’(ACA) va declarar per primera vegadaen un total de 24 municipis de l’Alt Empordà i el Baix Camp, per la falta d’aigua. Un estudi de l’AMB exposa que els turistes que van a hotels de cinc estrelles fan una despesa hídricagran que un barceloní. Es podria dir que, malgrat que als turistes els agradi molt remullar-se, l’aigua i el turisme no tenen bona relació, ja que un en consumeix molta i l’altra amenaça de feraquestes zones costaneres que tant agraden als viatgers.Els hotels catalans han estat plens i han batut rècords. Des de la, però, expressen que: “Ha estat un estiu: els nivells d’ocupació són alts, però s’esperava més afluència, sobretot de cara al juliol”. Elsturístics també hi coincideixen: "No ha estat tan bon juliol com ens esperàvem. Majoritàriament, el client ve de l’estranger. Si la pujada de temperatures es manté,", opina, propietari de Finques del Mar que considera que destinacions alternatives, com ara la muntanya, guanyaran pes.Per l’especialista sobre canvi climàtic,, aquesta tendència s’expandirà, i recorda que el sector encara no ha recuperat les xifres d’abans de la Covid. A més, és: “Algunes destinacions han innovat, però és difícil arrossegar turistes fora de vacances. Elés vital i el calendari escolar encara marca molt”, afirma l’expert.A finals dels, les colònies dea l’Estat es van disparar. Municipis com Fuengirola, a la regió de Màlaga, encara mantenen nuclis de prop de 25.000 finesos, amb 5.413 censats, segons, i ha estat rebatejada com la Finlàndia de la Costa del Sol. Ara, Laaugura a una tendència a la inversa: a més calor, la costa catalana tindrà menys turistes. A canvi, les costes del Nord, sobretot als Països Baixos i al sud finès, on potser, amb els anys, alguna localitat es rebatejarà com la