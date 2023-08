Hermoso desmenteix Rubiales i les futbolistes es planten: no jugaran amb la selecció fins que plegui

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El dia que Luis Rubiales havia de dimitir, s'ha enrocat amb un discurs esperpèntic que l'ha deixat encara més sol. És així fins al punt que lescampiones del món han trencat el seu silenci i han emès un comunicat juntament amb unesfent-ne un total de 81- en què mostren el seu rebuig a les declaracions del president de lai es neguen a tornar a jugar mentre no abandoni el càrrec. Tanmateix,, víctima del petó forçat, ha desmentit les explicacions de Luis Rubiales i ha aclarit que "".El comunicat és del sindicat de jugadoresi és molt dur amb els fets succeïts els darrers dies. En aquest, les jugadores es mostren "perplexes" davant el discurs de Rubiales davant l'assemblea i manifesten el suport a Jenni i la "". Amb tot, les futbolistes demanen "canvis reals, tant esportius com estructurals" i respostes contundents del govern espanyol i les altres administracions perquè actes com aquests "".Hores abans, el, el braç del govern espanyol en l'àmbit esportiu, ha anunciat que presentarà la tarda d'aquest divendres una denúncia contra Rubiales davant el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAE) per tal de sol·licitar la seva suspensió al capdavant de l'ens rector del futbol a l'Estat. Es tracta de la primera mesura oficial del govern de Pedro Sánchez arran de les actuacions del president de la RFEF durant la final del Mundial femení del diumenge passat. "", ha expressat, president del Consell.