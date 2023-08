El Govern acusa la Federació Catalana de Futbol de «blanquejar el masclisme» pel suport a Rubiales

🔴 Un rotund NO :



☑️ “Les explicacions de Rubiales NO són creïbles”. Això és blanquejar el masclisme i defensar un personatge que hauria de plegar immediatament.



☑️ “Rubiales NO ha demanat disculpes” sinó que ha faltat al respecte de nou a tot un col·lectiu. @esportcat https://t.co/Zi4T1pSkX2 — Anna Caula (@anna_caula) August 25, 2023

La crisi a la(RFEF) es trasllada ara també a la Catalana. El Govern ha acusat el president de la(FCF) de "blanquejar el masclisme" després quehagi mostrat el seu suport a. Soteras ha dit que el president de la RFEF ha "demanat disculpes com s'han de demanar" i ha dit que la seva actuació són "coses que passen".Ha estatsecretària general de l'Esport, qui per part de la Generalitat ha condemnat les paraules de Soteras. El dirigent català es trobava a la sala entre les personalitats que han aplaudit Rubiales quan carregava contra el "nou" i refermava que no pensava a abandonar la presidència de l'organisme. Malgrat que s'ha aferrat al càrrec, el govern espanyol, a través del, ja prepara el seu cessament.La complicitat de Soteras lliga amb el silenci que han mantingut la majoria de clubs catalans davant el cas. El, tal com van explicar fonts del club a, no tenia previst fer cap pronunciament de manera pública, si bé internament consideraven "impròpies" les accions de Rubiales. Després de la compareixença, el club blaugrana només ha aparegut per xarxes socials per anunciar la renovació deperò preveu fer un comunicat en les pròximes hores.Qui es va pronunciar va ser elaquest dijous a altes hores de la nit, quan transcendia que Rubiales sí que dimitia. El club demanava "tolerància zero" amb el masclisme i condemnava l'actitud, però no demana la dimissió de l'encara president de la RFEF. L', després de la compareixença, ha demanat la destitució de Rubiales, com ja havien fet eli l'tan bon punt va esclatar el cas.