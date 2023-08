Alèxia Putellas esclata contra Rubiales: «S'ha acabat»

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) August 25, 2023

Alèxiaha esclatat en contra de Luis Rubiales i s'ha posicionat a favor de Jenni Hermoso. Després de l'esperpèntica compareixença del president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) la doble guanyadora de la pilota d'or s'ha pronunciat a favor de la seva companya de selecció. "Això és inacceptable. S'ha acabat. Estem amb tu companya", ha afirmat, contundent, Putellas. És la primera jugadora de la selecció espanyola que es pronuncia després del petó sense consentiment de Rubiales a Hermoso, després de la Final del Mundial.La piulada ha arribat aquest divendres després de la no dimissió de Rubiales. El mandatari s'ha explicat en forma d'una compareixença escandalosa davant l'assemblea de l'òrgan rector del futbol a l'Estat, en què ha carregat durament contra un "fals feminisme" i ha assegurat que "és la gran xacra d'aquest país".Amb l'anunci que no dimitirà i a l'espera d'una previsible suspensió, tal com sol·licitarà el Consell Superior d'Esports (CSD) al Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) i ha apuntat el govern espanyol, el Barça ha expressat...El cert és que el món del futbol en general ha mantingut undes del petó no consentit a Jennifer Hermoso i els altres fets de Rubiales. L'ombra del president de la RFEF ha estat massa llarga. Malgrat les excepcions d'equips com El Sant Andreu, l'Europa o el Lleida Esportiu, la majoria de clubs de futbol —com ara ell'i el— han mantingut un silenci còmplice amb les accions defins aquest divendres. Ara bé, amb la roda de premsa a l'assemblea, les mostres de rebuig s'han generalitzat.El Girona F.C. ha estat el primerde primera divisió a posicionar-se oficialment. En un comunicat, el club presidit perha mostrat el seuals actes i les actituds del president de la RFEF, Luis Rubiales, durant la Final del Mundial Femení. El conjunt, que forma part de l'estructura del Manchester City, també ha sigut contundent amb un missatge deal masclisme: "estem decidits a contribuir activament a l'erradicació d’aquest tipus d’actituds i comportaments", ha afirmat l'entitat esportiva, que no participarà en l'assemblea d'aquest divendres perquè no n'és membre actiu.Per la seva banda, l'Espanyol s'ha avançat als blaugranes i ha reaccionat a les darreres declaracions de Rubiales amb un comunicat exigint la seva destitució. Pel que fa a les jugadores de la selecció espanyola, la primera en pronunciar-se a través de la seva agència