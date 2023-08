Rubiales no dimiteix: es fa la víctima i ataca el «fals feminisme»

Mostra el teu compromís amb Nació.

quan ha aparegut en l'Assemblea extraordinària per la Federació Espanyola de Futbol fent-se la víctima després del petó forçat que va fer a Jenni Hermoso. Seguidament,ha fet referència al "pico": "El petó que vaig fer li podria haver fet perfectament a una de les meves filles", ha explicat. Ha fet referència en diverses ocasions i criticat a un "fals feminisme", assegurant que "és la la gran xacra d'aquest país".En un primer moment ha fet referència a quan es va agafar els seus genitals: "Vull demanar perdó per agafar-me aquella part del cos". Immediatament, s'ha dirigit a Jorge Vilda: "El que et van fer a tu ha sigut el mateix que m'han fet a mi", fent referència a quan 15 jugadores van escriure un comunicat renunciant en un principi a formar part de la selecció.Ha afirmat que el petó va ser "consentit". Ha explicat queva fallar un penal durant la final i, quan recollia la medalla ell va preguntar-li: "un piquito? i ella va dir-me "vale", ha assegurat Rubiales. Per això, ha recalcat que va ser "consentit". Per això, ha criticat el comunicat que va fer Hermoso a través de la seva agència i el sindicat de jugadores: "No l'he entès", ha pronunciat Rubiales.