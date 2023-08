Una presidència amb moltes ombres

finalment aquest divendres com a president de ladurant l'assemblea extraordinària convocada a les 12:00 hores, segons informen diversos mitjans, tal com exigien múltiples personalitats del govern espanyol, del món del futbol i de la societat espanyola en el seu conjunt. L'escàndol masclista durant la celebració delamb eli la reacció en la mateixa línia del màxim dirigent de l'organisme rector del futbol a l'Estat han despertat un rebuig generalitzat que l'han fet caure en menys d'una setmana.A més de Jennifer Hermoso , la víctima, també s'han pronunciat per exigir mesures exemplars contra Rubiales el president del govern espanyol, Pedro Sánchez; el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta; la ministra d'Igualtat, Irene Montero; la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz; i la consellera d'Igualtat, Tània Verge, entre altres. D'altra banda, la FIFA ha intervingut davant les seves accions, mentre que només quatre clubs de primera divisió -- han demanat obertament la seva dimissió.La renúncia de Rubiales arribarà en l'de la qual en volia sortir reforçat. El ja expresident de la RFEF volia aprofitar elde la majoria de clubs -com el Barça, el Girona i l'Espanyol; tot i que no l'Europa i el Sant Andreu- i delegacions territorials de la federació, motivades per altres interessos que consideren que estan molt per sobre del que podria ser constitutiu d'un delicte d'agressió sexual El llegat de Rubiales ha fet molt mal a la RFEF. El petó a Jennifer Hermoso és l'última pedra contra el futbol femení, després de decidir no atorgar les medalles de laa les jugadores de Barça, mentre sí que ho havia fet amb els homes. Rubiales deixa un mandat amb moltes ombres , marcat pels negocis ambi l', i amb comissions milionàries entremig. Cal recordar que lainvestiga uns presumptes delictes de suborn, corrupció en els negocis i entre particulars, administració deslleial i prevaricació administrativa.

