A hores d'ara encara tenim temperatures iguals o superiors als 30 ºC a molts punts del país. pic.twitter.com/gtVgyKeE8K — Meteocat (@meteocat) August 23, 2023

Feia dies ques'apropava a rècords històrics de, i aquest dimecres finalment ha ocorregut. La capital catalana ha viscut el dia més càlid des que l'té registres, des del 1914, amb valors extrems. És a dir que, com a mínim, fa gairebé cent anys que Barcelona no patir una calor d'aquesta magnitud.En concret, s'han superat tres rècords de temperatura. Pel que fa a ladel dia, es van registrar 34,1 °C, el que implica la xifra més alta de la història de l'Observatori Fabra. El valorde 29,4 °C registrats aquest dimecres també implica un nou rècord. En relació amb la, va ser de 38,8 °C, la segona més alta de la història per sota dels 39,8 °C que es van registrar el 6 de juliol del 1982.Les primeres hores de la nit ja preveien una nit de temperatures extremes. A les 22 hores, elcompartia que bona part del país -especialment les comarques de, lesi Barcelona i el seu entorn- superaven els 30 graus. A primera hora del matí, aquests registres es mantenien amb els valors màxims del país al centre de(31,9 °C) i al Raval de Barcelona (31,6 °C).Per tot això, elencara manté l'alerta activada pera tot el país, i peral litoral i al prelitoral de cara a la nit d'aquest dijous a divendres. Això sí, a les portes del cap de setmana es preveu una lleugera baixada de les temperatures i l'entrada deaquest dissabte podria refrescar l'ambient.