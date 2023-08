Jenni Hermoso es pronuncia després del petó forçat: «Cal adoptar mesures exemplars»

“Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto.” @Jennihermoso



Leer comunicado completo:https://t.co/MNY4yqLH7g#futpro #futfem pic.twitter.com/92SspR4FOt — FUTPRO (@futpro_es) August 23, 2023

es pronuncia sobre el cas Rubiales . La jugadora demana a laque implementi "els protocols necessaris, vetlli pels". Ho ha fet a través de, el sindicat de jugadores, conjuntament amb la seva agència de representació.Després de rebre unmentre recollia la medalla d'or de la, disputada el passat diumenge, la jugadora encara no s'havia pronunciat. En el comunicat oficial publicat aquest dimecres,s'ha dirigit també al, demanant que "doni suport i promogui activament la, el"., sobretot després del debat generat a les xarxes socials. A més de l'enregistrament en el qual es veu com el president agafa la cara de la jugadora i li fa un petó a la boca, han sortit imatges sevesmentre mirava la final des de la grada.Elva publicar un vídeo a través de Twitter en el qual esper la seva acció. Una acció que ha passat a ser una possible agressió i presumpta violència sexual. Ho va fer, però, després d'haver dit en un primer moment que no s'havia de "fer cas als" i explicar que era "celebrant alguna cosa".