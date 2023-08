L'onada de calor fa enfilar les temperatures fins als 42 °C

Valors d'entre 40 i 42 graus

L'ha enfilat les temperatures fins als 42 °C. El màxim s'ha registrat en algunes zones del, el sud-oest del país i Ponent, segons ha informat el) que ha registrat temperatures superiors a dimarts. Per això, ha pujat a molt alt el perill per calor en algunes comarques dede cara aquesta tarda i la pròxima nit davant la previsió que els termòmetres superin els 40 °C. És la primera onada de calor de l'estiu al país que fins a finals d'agost havia registrat temperatures extremes en tandes de pics de calor.L'avís s'ha posat en marxa a la tarda d'aquest dimecres però també de cara l'amenaça d'una nova nit tòrrida. La nit de dimarts a dimecres ha deixat una calor de rècord. A Barcelona, l'ha registrat una temperatura mínima de 29,5 °C que, si durant el dia no baixa, serà el valor mínim més elevat de la història des que hi ha registres. Les temperatures també s'han disparat en altres punts de l. A l'estació des'ha registrat una mínima de 29,1 °C, mentre que a l'la temperatura no ha baixat dels 26,9 °C.La capital catalana només ha quedat per sota de, que a primera hora del matí ha registrat 33,6 graus tot i que gran part del territori ha viscut una nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 °C. És el cas del parc natural del(28,3 °C),(27,4 °C),(26,8 °C), i(26,6 °C).A banda, segons ha informat el Meteocat, la temperatura màxima d'aquest dimecres ja ha superat la d'ahir prop de la costa, amba sectors del prelitoral. En alguns casos és la més alta de l'estiu, com és el cas de, que ha registrat 39,1 °C,Pel que fa a la meitat sud-oest del país, els termòmetres han arribat a superar els 42 °C. És el cas de, amb 42,8 °C o, amb 42,5 °C. Així mateix, també al sud-oest del país han superat els 40 graus:(40,8ºC),(40,2ºC) i el(41,7ºC). A la Catalunya central també han superat els 40 graus, com és el cas d', amb 40,6ºC i 40,5ºC respectivament.