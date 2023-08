El Barça evita mullar-se sobre el cas Rubiales

Com es pot cessar Rubiales?

El casescala amb el pas dels dies, però qui per ara evitarà mullar-se és el. Fonts del club han explicat aque, per ara, no hi haurà cap pronunciament oficial de l'entitat sobre les polèmiques actuacions del president de la(RFEF), que consideren "impròpies" del seu càrrec. Només la vicepresidenta institucional,, va pronunciar-se aquest dilluns indirectament quan demanava "acabar amb el masclisme".El club prefereix esperar a les "" que creu que ha de donar Rubiales en l'assemblea que ha convocat pel pròxim divendres, i en la que en cap cas preveu presentar la seva dimissió. De fet, tot el contrari: intentarà refermar-se en el càrrec amb el suport dels representants territorials del màxim òrgan del futbol espanyol. Qui tampoc s'ha posicionat fins ara és la, igual que el Girona, l'altre equip català de primera divisió, i l', l'única que està a segona aquesta temporada.Val a dir que aquest silenci públic del Barça lliga amb la resta dels clubs de la màxima categoria del futbol espanyol, amb elsent l'únic club que per ara ha demanat obertament la dimissió de Rubiales. A Catalunya, eli l'també s'han sumat a la postura del club madrileny. Per ara, són les tres úniques entitats que han estat contundents sobre la continuïtat del president de la RFEF.A hores d'ara, però, ni aquests posicionaments, ni la pressió de pràcticament tots els grups polítics del Congrés dels Diputats, ni les paraules de Pedro Sánchez , ni l'ampli rebuig social són suficients perquè Rubiales es plantegi la dimissió. Per això, des del govern espanyol ja s'obre la porta a unaque comporti el seu. No seria cap excepció, ja que va passar amb l'expresident de la RFEFD'entrada, cal tenir en compte que lano és una institució pública i, per tant, no és tan fàcil cessar el seu president. Però hi ha una fórmula que sí que podria posar fi a la presidència de Rubiales i l'executiu estatal ja diu obertament que la posarà en marxa si no hi ha un canvi de rumb voluntari del dirigent canari., president del(CSD), plantejavav aquest dimarts a la nit en entrevistes a la Ser i a RAC1 la manera de fer-ho.Si de l'assemblea extraordinària que ha convocat Rubiales per aquest divendres no en surt una dimissió, el CSD es reunirà en els pròxims dies, farà una "anàlisi jurídica" de la situació i decidirà si eleva el cas al(TAD). És aquest òrgan qui pot determinar si l'actuació de Rubiales, en el polèmic petó forçat a, ha comès una infracció per la qual es mereix ser inhabilitat. Aquesta inhabilitació podria anar dels dos als 15 anys.El CSD actua perquè ja ha rebut almenys tres denúncies contra l'actuació de Rubiales aquest passat diumenge. La primera la presenta, president del Centre Nacional de Formació d'Entrenadors de Futbol; la segona és de, exàrbitre i actual regidor d'a l'Ajuntament de; i l'última ha estat la de. Si l'expedient és acceptat pel TAD, fins i tot el CSD podria apartar Rubiales de manera provisional.