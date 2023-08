Armengol dona temps a Feijóo: el ple d'investidura serà el 26 i 27 de setembre

Mostra el teu compromís amb Nació.

, candidat del, reivindicava en les últimes setmanes el seu dret a presentar-se a la investidura pel fet d'haver guanyat les eleccions del 23-J i el seu desig, finalment, s'ha complert. El rei Felip VI el va proposar ahir per al ple i avui, presidenta del Congrés també ha escoltat les seves demandes de requerir temps i ha fixat els dies 26 i 27 de setembre com a data per a la seva celebració. Aquestes seran les dues jornades per a un ple que previsiblement serà fallit, i és que el líder dels populars en cap cas compta amb suficients suports per arribar al càrrec, ja que el màxim que ha pogut arreplegar sóndel PP, Vox, UPN i CC, i que són insuficients per arribar a la majoria absoluta de, o bé per superar els escons del bloc progressista i nacionalista, que n'acumula. "Serà un temps més que prudencial perquè el candidat pugui realitzar les negociacions oportunes", ha dit en roda de premsa.Més enllà de donar temps a Feijóo, la decisió d'Armengol respon a altres qüestions no menors, i és que fixant aquesta data,A partir d'aquesta primera votació que es faci el 27 de setembre, els candidats tenenper a intentar sumar els suports. En cas que no es produeixi una investidura, les Corts es dissoldrien automàticament i es convocarien noves eleccions 47 dies després, de manera que les noves eleccions se celebrarien el. Indirectament, aquest moviment també dona més aire a Pedro Sánchez per negociar amb el bloc progressista i nacionalista.La ronda de contactes per al ple d'investidura per part del rei Felip VI va començar dilluns i el va situar en una posició complicada, perquè tant Feijóo com Pedro Sánchez s'han postulat per presentar-se. En ocasions anteriors, el rei el limitava a proposar el candidat més votat a les eleccions -excepte l'any 2016 amb Mariano Rajoy, perquè l'aleshores líder del PP no tenia els vots necessaris al Congrés- però el 23-J ha deixat unaque situa el guanyador amb poques opcions de convertir-se en president. En les últimes hores, Feijóo ha aconseguit lligar el suport de Vox , Coalició Canària i Unió del Poble Navarrès, fet que el situa amb 172 escons, a quatre de la majoria absoluta, que són 176. Cap altre grup donarà suport al candidat popular, que té molt lluny la Moncloa malgrat la victòria insuficient d'ara fa un mes.En què es va escudar Felip VI per situar Feijóo com a candidat malgrat saber que l'aboca a una investidura fallida? En un comunicat la Casa Reial argumenta que la seva decisió es pren perquè el PP ha estat el partit que ha obtingut un "" el 23-J, i perquè en totes les legislatures excepte la de Rajoy des de l'entrada en vigor de la Constitució, el candidat que ha guanyat les eleccions ha estat el primer proposat pel rei. "Aquesta pràctica s'ha anat convertint amb el pas dels anys en un", apunta el text, que continua: "En el procediment de consultes dut a terme pel rei no s'ha constatat, el dia d'avui, l'existència d'una majoria suficient per a la investidura que, si escau, fes decaure aquest costum".Aquest matí, abans d'anunciar-se la data per al ple d'investidura, ja hi ha hagut diverses reaccions dels partits polítics respecte a la decisió del rei i la predisposició de Feijóo a presentar-se a una investidura fallida. Els populars han estat els primers que han fet declaracions, sobretot esperant que Armengol no fixés el ple ràpidament i que donés uns dies d'aire, i és que els de Feijóo volen explorar alguna fórmula perque li falten, i ho faran amb la mirada posada en el. Els bascos, de moment, han anunciat per activa i passiva que no participaran de cap operació en la qual formi part Vox.Ha estat el coordinador general del PP,, qui ha afirmat aquest matí que la formació no té cap intenció de quedar-se de braços plegats de cara a la investidura. Només els populars veuen a hores d'ara possible que Feijóo arribi al càrrec. Bendodo ha explicat que el seu candidat "treballarà" per aconseguir els quatre vots o bé les abstencions que li faltarien. No ha descartat cap opció, ni tan sols Junts, i ha afirmat que "no veu impossible" una entesa amb el PNB. També ha reclamat "temps" a Armengol. "Deixin-nos treballar per buscar els suports de les formacions", ha insistit Bendodo. De fet, ha explicat que Feijóo ni tan sols iniciarà la ronda de contactes aquesta setmana, sinó que ho deixarà per la vinent. Finalment, la decisió d'Armengol dona aire a Feijóo.