Rubiales es nega a dimitir i el govern espanyol obre la porta al cessament

Si dedepèn, no deixarà de ser el president de la(RFEF). Ni la pressió de pràcticament tots els grups polítics del Congrés, ni les paraules de Pedro Sánchez , ni l'ampli rebuig social són suficients perquè es plantegi la dimissió. Per això, des del govern espanyol ja s'obre la porta a una inhabilitació que comporti el seu cessament.D'entrada, cal tenir en compte que lano és una institució pública i, per tant, no és tan fàcil cessar el seu president. Però hi ha una fórmula que sí que podria posar fi a la presidència de Rubiales i l'executiu estatal ja diu obertament que la posarà en marxa si no hi ha un canvi de rumb voluntari del dirigent canari., president del(CSD), deia aquest dimarts a la nit en entrevistes a la Ser i a RAC1 plantejava la manera de fer-ho.Si de l'assemblea extraordinària que ha convocat Rubiales per aquest divendres no en surt una dimissió, el CSD es reunirà en els pròxims dies, farà una "anàlisi jurídica" de la situació i decidirà si eleva el cas al(TAD). És aquest òrgan qui pot determinar si l'actuació de Rubiales, en el polèmic petó forçat a, ha comès una infracció per la qual es mereix ser inhabilitat. Aquesta inhabilitació podria anar dels dos als 15 anys.El CSD actua perquè ja ha rebut almenys tres denúncies contra l'actuació de Rubiales aquest passat diumenge. La primera la presenta, president del Centre Nacional de Formació d'Entrenadors de Futbol; la segona és de, exàrbitre i actual regidor d'a l'Ajuntament de; i l'última ha estat la de. Si l'expedient és acceptat pel TAD, fins i tot el CSD podria apartar Rubiales de manera provisional.