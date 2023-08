Feijóo protagonitzarà una investidura fallida que donarà més marge negociador a Sánchez

candidat més votat a les eleccions -excepte l'any 2016 amb Mariano Rajoy, perquè l'aleshores líder del PP no tenia els vots necessaris al Congrés- però el 23-J ha deixat una aritmètica parlamentària que situa el guanyador amb poques opcions de convertir-se en president. En les últimes hores, 172 escons, a quatre de la majoria absoluta, que són 176. Cap altre grup donarà suport al candidat popular, que té molt lluny la Moncloa malgrat la victòria insuficient d'ara fa un mes. La ronda de contactes va començar dilluns i ha situat Felip VI en una posició complicada, perquè tant Feijóo com Sánchez s'han postulat per presentar-se. En ocasions anteriors, el rei el limitava a proposar ela les eleccions -excepte l'any 2016 amb Mariano Rajoy, perquè l'aleshores líder del PP no tenia els vots necessaris al Congrés- però el 23-J ha deixat una aritmètica parlamentària que situa el guanyador ambde convertir-se en president. En les últimes hores, Feijóo ha aconseguit lligar el suport de Vox , Coalició Canària i Unió del Poble Navarrès, fet que el situa ambescons, a quatre de la majoria absoluta, que són. Cap altre grup donarà suport al candidat popular, que té molt lluny la Moncloa malgrat la victòria insuficient d'ara fa un mes.

La Casa Reial diu que és "costum"

escuda la Casa Reial per situar Feijóo com a candidat malgrat saber que l'aboca a una investidura fallida? En un comunicat la Casa Reial argumenta que la seva decisió es pren perquè el PP ha estat el partit que ha obtingut un "major nombre d'escons" el 23-J, i perquè en totes les legislatures excepte la de Rajoy des de l'entrada en vigor de la Constitució, el candidat que ha guanyat les eleccions ha estat el primer proposat pel rei. "Aquesta pràctica s'ha anat convertint amb el pas dels anys en un costum", apunta el text, que continua: "En el procediment de consultes dut a terme pel rei no s'ha constatat, el dia d'avui, l'existència d'una majoria suficient per a la investidura que, si escau, fes decaure aquest costum".



Aquest dimarts mateix, el líder dels populars ha insistit en el seu dret de ser el candidat pel fet d'haver sigut el guanyador i perquè només quatre vots el separen de la majoria absoluta. Malgrat reconèixer que els números no donen, ha assegurat que si aconsegueix guanyar una cursa gairebé impossible ho farà per desplegar quatre mesures: la defensa de la Constitució, l'impuls de l'estat autonòmic, la preservació de poders, i el respecte escrupolós a les sentències judicials i als procediments judicials. També ha verbalitzat en públic la seva reconciliació amb Vox, a qui ha agraït el seu suport "sense exigències". I ha reconegut que parlat amb el líder dels ultres, Santiago Abascal, per llimar diferències: "La relació de col·laboració es mantindrà". Les paraules de Feijóo són una resposta a les exigències d'Abascal aquest matí, quan ha anunciat els seus vots a favor sempre que els populars no els arraconin.

reeditar la majoria de 178 diputats que va

Per altra banda, Sánchez va quedar segon, però té opcions de mantenir la presidència si aconsegueix convèncer ERC i Junts. El líder del PSOE aspira adiputats que va permetre una mesa del Congrés progressista i presidida per Francina Armengol ara fa una setmana. Ara com ara, però, les posicions estan allunyades. Tant ERC com Junts han deixat clara la seva posició i el seu suport -no n'hi ha prou amb una abstenció, com l'any 2019, tots dos partits han de votar "sí" a Sánchez- no està ni molt menys garantit. Les converses se centren a hores d'ara en l'amnistia o una fórmula per acabar amb la repressió derivada dels fets de 2017. El PSOE ha receptat en les darreres hores "prudència, discreció i diàleg", i Sánchez, després de trobar-se amb el rei, no ha descartat res però ha advertit: "El diàleg és el mètode, i la Constitució el marc".

Calendari

Un cop el rei ha proposat el candidat, les mirades se situen ara en la presidenta de Congrés, que ha de fixar dia per al ple d'investidura. Aquesta data serà clau, perquè activarà el rellotge per a unes possibles noves eleccions en cas que cap candidat aconsegueixi els suports necessaris, i que podrien arribar de cara a Nadal. El ple no es podrà convocar abans del 28 d'agost, perquè encara s'han de configurar els grups parlamentaris. D'acord amb això, el primer ple es podria convocar a finals d'agost o principis de setembre. Si la investidura es fa en aquestes dates, en cas de bloqueig les eleccions es farien durant les vacances nadalenques, a finals de desembre o principis de gener. Si el ple es convoca per més endavant, es podria esquivar una votació en aquestes dates.

En tot cas, per ser elegit president el candidat necessita el suport de la majoria absoluta del Congrés en la primera votació. Si no l'aconsegueix, es fa una segona votació al cap de 48 hores, en què només necessita una majoria simple, més vots a favor que en contra. Si tampoc ho aconsegueix, la investidura es considera fallida i s'obre un termini de dos mesos per trobar un altre candidat i intentar una nova investidura. Si no s'aconsegueix, un cop complerts els dos mesos es dissolen les Corts i les noves eleccions es convoquen automàticament al cap de 47 dies.

En tot cas, per ser elegit president el candidat necessita el suport de la majoria absoluta del Congrés en la. Si no l'aconsegueix, es fa una segona votació al cap de, en què només necessita una majoria simple, més vots a favor que en contra. Si tampoc ho aconsegueix, la investidura es considera fallida i s'obre un termini deper trobar un altre candidat i intentar una nova investidura. Si no s'aconsegueix, un cop complerts els dos mesos esi les noves eleccions es convoquen automàticament al cap de 47 dies. Comunicat de la Casa Reial sobre la investidura de Feijóo by naciodigital on Scribd

