Fukushima abocarà al mar més d'un milió de tones d'aigua radioactiva durant dècades

Aquest és el pla que ha de començar dijous per buidar els dipòsits amb què compten les instal·lacions des que fa 12 anys va patir un accident per un terratrèmol i un tsunami que la van deixar inoperativa.El govern deli l'empresa propietària de la central,r, han assegurat queha estati que no suposa cap risc, i compten amb el suport de l'(OIEA) per tirar-la al mar. La decisió, però, no agrada ni els pescadors locals ni entitats ecologistes com Greenpeace, que denuncia que el país nipó "ignora l'evidència científica".Es tracta d'durant el procés de refredament dels reactors de la central danyats per l'accident. També hi ha aigua de les filtracions de pluja que s'han produït des del 2011, moment en què va quedar en desús. Ara, els dipòsits són al 98% de capacitat i en total hi haque s'abocaran al mar durant dècades.Segons detallen, l'aigua ha estaten aigua marina per eliminar la majoria d'elements radioactius, que deixen les concentracions com innòcues dins dels límits internacionals de seguretat de l'OIEA. Però ni les entitats ecologistes, ni els països veïns ni els pescadors locals estan convençuts.Centenars de persones s'hanaquest dimarts davant del parlament nipó perper la decisió del govern. "El nostre únic desig és poder", ha denunciat la federació nacional de pescadors del Japó, que creu que l'abocament serà una nova estocada a la reputació de la pesca de la zona.Per la seva part,ha fet públic un comunicat on destaca que la decisió "ignora l'evidència científica ide les comunitats al Japó i al Pacífic, a més de no complir el dret marítim internacional". Amb l'escrit, l'organització desmenteix que no hi hagi cap altra alternativa al vessament i critica l'OIEA per permetre'l.Països veïns com lano entenen el pla i demanen al govern del Japó que. Peròha donata l'abocament d'aigua radioactiva al mar, tot i que ja ha alertat que demanarà el cessament si detecten un increment del material radioactiu a les aigües properes al país.