⚠ Actualitzat avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ Dm. 08:00 a dj. 20:00 h



➡ Llindar que es pot superar: calor intensa



➡ Grau de perill màx. 🟠 4/6



➡ Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/4pHXgMUDes — Meteocat (@meteocat) August 22, 2023

Onada de calor d'almenys cinc dies

Dia 4. Aquest dimecres latornarà a acompanyar els ciutadans i turistes que estiguin rondant per les comarques catalanes. Els termòmetres s'enfilaran de nou fins alsarreu del país, amb la possibilitat de-los a les comarques de. Com ja és habitual, a partir de les 12 del migdia anar pel carrer serà tot un repte i, atenció, compte amb lesque poden descarregar a les comarquesa primera hora de laUn dia més, latorna a ser protagonista de la previsió meteorològica. Ja van dues nits amb els termòmetres enfilats a tot el litoral català, amb unadea Barcelona-Raval la matinada d'aquest dimarts. De nou, el Meteocat ha emès novesperquè la calorada tornarà a ser evident a les comarques marítimes.El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha informat que laque afecta bona part d’Europa es mantindrà com a mínim fins. Així, es tracta de laque serà, almenys, de cinc dies de durada. És una calorada tardana i que pot ser excepcional per la seva, pel fet que alguns punts de Ponent podendurant més de 5 dies consecutius.A banda, la temperatura del país s’ha mantingut per sobre de la mitjana des del 9 d’agost, de manera que probablement serà una de les quinzenes més càlides que s’han mesurat a Catalunya.No es tracta d'undecaracteritzat per temperatura màxima molt elevada sinó per la seva. La previsió indica que a partir dela temperatura iniciarà un clar, alhora que arribaran, tot i que encara hi ha un grau d’incertesa elevat en referència a la quantitat i extensió.

