Jenni Hermoso es va negar a sortir al vídeo de disculpes de Rubiales

Primeres denúncies a Rubiales

Enèsima agreujant de la conducta dedesprés de la victòria de la selecció espanyola al mundial Femení. El president de la Federació Espanyola de Futbol () hauria pressionat la davantera Jennifer Hermoso perquè participés en el vídeo de disculpes que va gravar-se a Doha, a l'escala del vol de tornada després de la victòria de la selecció aldisputat a, segons informa Relevo. Tot i la insistència de Rubiales, la davantera s'hi hauria negat, després que hores abans expressés el seu rebuig al petó forçat del president a Hermoso durant l'entrega del trofeu a les campiones del món en un directe d'Instagram.Durant el vol de tornada entre Melbourne i Doha, i enmig de la celebració per la consecució per la victòria a la, Rubiales hauria pressionat a Hermoso enmig de les altresi efent referència a lai "afecte" que té amb la jugadora de 33 anys en un intent de minimitzar la polèmica pel petó forçat que ja havia fet la volta al món. En paral·lel, l'entrenador de la selecció,, també hauria fet pressió a l'entorn de la jugadora perquè s'ho repensés i acceptés sortir amb Rubiales al vídeo de disculpes.Des dels fets, Jenni Hermoso només s'ha referit als fets en una ocasió: aldesprés d'alçar elde campiones, enmig d'un directe d'Instagram. Diumenge al vespre, la federació va emetre unescrit amb declaracions d'Hermoso, que rebaixava el to de les acusacions. Rubiales i alguns mitjans es van escudar en aquest comunicat, ambde la davantera, per justificar els fets i treure ferro a la. Segons Relevo, les declaracions atribuïdes a Hermoso haurien estati no les hauria dit l'exblaugrana, també segons Relevo.Aquest dimarts s'han activat els primersen contra de. Des de diumenge, el president de lahavia rebut crítiques per part de la plana major de la, inclòs el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez. Aquest dimarts al matí, el president del Centre Nacional de Formació d'Entrenadors de Futbol (),, ha denunciat els fets al Consell Superior d'Esports (CSD) per una falta greu del protocol contra la violència sexual mentre que a la tarda s'hi ha sumat el col·legiat deli regidor d', que ha instat a la RFEF a activar el protocol en contra de la violència sexual.El gest masclista i les explicacions insuficients del president de la RFEF han generat una allaude reaccions polítiques que ha competit amb la celebració del títol mundial aconseguit aquest diumenge a Austràlia. Ladel govern espanyol i líder de, ha demanat la seva dimissió, i la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha qualificat el gest de "violència sexual". La portaveu del, ha dit que el comportament de Rubiales és "vergonyós" i que ha de tenir conseqüències. Des de, eltambé ha demanat la seva dimissió.