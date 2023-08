Sánchez i Feijóo pressionen Felip VI: tots dos volen anar a la investidura

Mostra el teu compromís amb Nació.

va guanyar les eleccions i és per això que considera que mereix ser el nou president del govern espanyol, malgrat no tenir els suports necessaris per arribar al càrrec. Així ho ha tornat a reconèixer aquest dimarts, i així ho ha traslladat al reien la reunió que han mantingut aquesta tarda en el marc de la ronda de contactes després de la constitució de les Corts, engegada aquesta setmana.no va guanyar les eleccions, però ha demostrat que és capaç de sumar una majoria parlamentària suficient per sortir-se'n, i és això el que ha al·legat davant la trobada amb el monarca, aquest matí. Tots dos líders dels dos partits majoritaris de l'estat espanyol esperen així ser el candidat que en les properes hores Felip VI proposi per a la investidura. El rei, ha de decidir.Felip VI s'ha reunit amb Sánchez al matí i amb Feijóó per la tarda. La trobada amb el líder dels populars ha estat l'última de les trobades que el monarca ha celebrat durant la primera ronda de presa de contacte amb els grups parlamentaris un cop es van constituir les Corts, el passat 17 d'agost . És la novena vegada que Felip VI afronta una ronda de consultes des que exerceix el seu càrrec, i en aquesta ocasió s'ha reunit amb tots els partits excepte tres: ERC Junts i Bildu, que l'han decidit plantar. A hores d'ara encara no ha anunciat una decisió, però els números parlen per si mateixos. Qui més suports té en públic és Feijóo, un total deprovinents del PP, Vox, UPN i Coalició Canària. Peròper arribar a la majoria absoluta que requereix la votació, fixada en 176. En públic, Sánchez no compta amb més suports que Feijóo, i només pot assegurar els 152 que sumen el PSOE i Sumar. Però ha demostrat que sí pot assolir una majoria parlamentària, la que va permetre la constitució de la mesa del Congrés, ambvots.És aquesta última qüestió precisament la que ha traslladat aquest dimarts al matí Sánchez al rei quan s'ha reunit : que només el PSOE està en "condicions" d'unir el suport parlamentari necessari per a una investidura, perquè "només hi ha una majoria parlamentària possible". El president del govern espanyol en funcions ha explicat la seva trobada amb el monarca en una compareixença davant la premsa, en la qual també ha blasmat Feijóo per intentar presentar-se a la investidura sense que els números surtin. "El procés d'investidura no és un tràmit d'", l'ha avisat, per tot seguit advertir-lo que si es vol "estimbar per tercer cop", és la seva decisió.Mentre que el PP surt gairebé cada dia públicament a pressionar el rei o bé a imposar la idea sobre l'opinió pública que qui més suports té és qui pot arribar a la presidència, el PSOE continuales seves negociacions. Amb hermetisme i sense filtracions és com Sánchez va aconseguir superar la primera prova del 17-A, situant Francina Armengol al capdavant del Congrés . I és amb aquesta mateixa estratègia que vol aconseguir revalidar aquella majoria per a la seva investidura. En aquesta ocasió, però, el preu és molt més car, ja que els partits independentistes no es conformaran sense, com a mínim, l'amnistia Però Feijóo no cessa. "Soc el candidat del partit que ha guanyat les eleccions. El meu segon aval és que tinc el suport de quatre partits -PP, Vox, CC i UPN- i en tercer lloc, entenc que posar-me a disposició del cap de l'Estat és complir amb el meu deure", ha dit en una atenció a la premsa després de la trobada al palau de la Zarzuela. En la mateixa intervenció, ha dedicat unes paraules a Vox després que els ultres, aquest matí, no hagin posat un preu gens elevat als vots per investir Feijóo. "Vull reconèixer el suport sense exigències de Vox. Es confirma, i no hi ha cap dubte que la relació de col·laboració es mantindrà", ha declarat.