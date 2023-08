Primeres denúncies a Rubiales pel petó forçat a Jenni Hermoso

El precedent de Villar

Ya hay un precedente de DESTITUCIÓN de un presidente de la @rfef , en 2017 el Sr Villar fue destituido de su puesto tras una denuncia de @MiguelGalanCNF ante el Consejo Superior de Deportes @deportegob , ahora estamos en la misma situación el mismo denunciante (Miguel Galán) , el… pic.twitter.com/qoqchWNqqv — CENAFE (@CenafeEscuelas) August 22, 2023

Primeres denúncies apel petó forçat adurant l'entrega de medalles de la final del mundial. Des de diumenge, el president de lahavia rebut crítiques per part de la plana major de la política, inclòs el president espanyol en funcions,, però no s'havia activat cap mecanisme judicial. Aquest dimarts al matí, el president del Centre Nacional de Formació d'Entrenadors de Futbol (),, ha denunciat els fets al Consell Superior d'Esports () per una falta greu del protocol contra la violència sexual Galán ha presentat l'escrit de denúncia on acusa Rubiales d'haver incomplert la Llei de l'esport aprovada recentment pera la jugadora de futbol de la Selecció Femeninadurant l'entrega del trofeu del Mundial", afirma Galán que en la denúncia també fa esment del protocol de la RFEF, que parla explícitament de "petó forçat" entre els supòsits delictius.Un cop presentat l'escrit el president del, serà l'encarregat de determinar si li fa arribar la denúncia al Tribunal D'Arbitratge Superior () perquè incoï un expedient sancionador i investigui els fets. El TAS és l'únic òrgan que pot forçar la destitució del president de la federació a banda del, on un dels membres és el mateix Rubiales.L'anterior president de la RFEF,, també va ser destituït el 2017 després de 29 anys al càrrec precisament per una denúncia de Miguel Galán. En aquell cas, el president de la CENAFE, que també és afiliat a la federació, va interposar una denúncia per les irregularitats en els comicis de la federació.

L'àrbitre del VAR i regidor d'ERC a la paeria de Lleida, Xavier Estrada també ha denunciat els fets a la RFEF. El col·legiat s'ha mostrat molt crític amb l'actuació de Rubiales i demana l'activació del protocol en contra de la violència sexual. Estrada també va personar-se com a acusació pel Cas Negreira.

